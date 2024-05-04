Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından kısa süreli tartışma çıktı.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un üzerine doğru yürüdü. İkili arasında itişme yaşandı.
Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır sinirli bir şekilde söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu. Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı bir gerginlik oldu.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, karşılaşmanın Uğurcan Çakır ile arasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Çok hoş bir şey olmadı açıkçası ama bunun sahada kalması daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır da X hesabından yaptığı paylaşımla Gisdol'dan özür diledi. Çakır, paylaşımında "Maçın atmosferiyle yaşanan bir olay. Markus hocamdan özür dilerim" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi - Son Dakika
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