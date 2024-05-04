Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi - Son Dakika
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Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi

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Yılport Samsunspor'un Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün ardından bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır ile Samsun temsilcisinin teknik direktörü Markus Gisdol arasında tartışma çıktı. Galibiyeti kutlamak için taraftarların olduğu bölüme ilerleyen Gisdol ile soyunma odasına doğru yönelen Uğurcan arasında itişme yaşandı. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı.

04.05.2024 22:31  Güncelleme: 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından kısa süreli tartışma çıktı.

UĞURCAN VE GISDOL TARTIŞTI

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un üzerine doğru yürüdü. İkili arasında itişme yaşandı.

Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi

SÖYLENEREK SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır sinirli bir şekilde söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu. Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı bir gerginlik oldu.

"ÇOK HOŞ BİR ŞEY OLMADI"

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, karşılaşmanın Uğurcan Çakır ile arasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Çok hoş bir şey olmadı açıkçası ama bunun sahada kalması daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi

UĞURCAN ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır da X hesabından yaptığı paylaşımla Gisdol'dan özür diledi. Çakır, paylaşımında "Maçın atmosferiyle yaşanan bir olay. Markus hocamdan özür dilerim" açıklamasını yaptı.

Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi

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Son Dakika Spor Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi - Son Dakika

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