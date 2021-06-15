Üye Girişi
Bursalı iş adamı teknik becerilerini geliştirmek isteyenlere fabrikasının kapılarını açtı - Son Dakika

Bursalı iş adamı teknik becerilerini geliştirmek isteyenlere fabrikasının kapılarını açtı

15.06.2021 11:17
Bursalı iş adamı teknik becerilerini geliştirmek isteyenlere fabrikasının kapılarını açtı, System.String[]

Bursa'da sektörün önde gelen otomotiv firmalarına parça üretilen fabrika bünyesinde verilen eğitimler, çocuk ve gençlerin teknik bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Bursa'da sektörün önde gelen otomotiv firmalarına parça üretilen fabrika bünyesinde verilen eğitimler, çocuk ve gençlerin teknik bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

İş adamı Fahrettin Gülener'e ait olan ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan fabrikanın bir bölümü 4 yıl önce Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfına (ERTEV) ayrıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında meslek lisesi öğretmenlerinin de ders verdiği vakıfta, teknik bilgisini geliştirmek isteyen gençler eğitim alıp istihdam edilebiliyor.

Üç boyutlu yazıcılar, robotik kodlama, üretim becerileri, PLC torna makinesi, CNC torna tezgahı, otomotiv teknolojileri gibi alanlarda verilen eğitimlerden öğretmenler de yararlanabiliyor.

Vakıfta 600'den fazla öğretmen ve Uzman Atölye İş Gücü Yetiştirme Programı kapsamında 140 öğrenci eğitim gördü. Ayrıca karavan uygulamasıyla yurdun dört bir yanında 36 bin 200 çocuk ve 1000'den fazla öğretmen eğitimlere katıldı.

"Bilmek yetmez, yapabilmektir esas olan"

ERTEV'in kurucusu Fahrettin Gülener, AA muhabirine, meslek lisesi mezunu olduğunu ancak 1972'de çalıştığı otomotiv firmasının kendisini İtalya'ya eğitime göndermesiyle hikayesinin değişmeye başladığını söyledi.

Gülener, birçok ülkenin mesleki eğitim sisteminde hem eğitim aldığını hem de tecrübe edindiğini anlattı.

Sanayicilikte 48 yılı geride bıraktığını belirten Gülener, "Gördüklerimi yapabileceğim, yönetebileceğim eğitim sistemlerini oluşturmak amacıyla yola çıktım. Önceleri insanlar çok yadırgadılar, 'Sana ne, devlet yapsın' dediler. Ben de şunu söyledim, 'Devlet her şeyi yapmaz, yetişemez'. Dünyada da böyledir. Ama kişiler yan yana gelirse çok şey yaparlar hatta devlete örnek olurlar." dedi.

Vakıf faaliyetlerine 1983'te başladığını aktaran Gülener, 4 sene önce kendi vakfını kurmasıyla biraz daha özgür, refleks sahibi ekipler oluştuğunu dile getirdi.

"Bilmek yetmez, yapabilmektir esas olan" düşüncesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Gülener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakıfta öncelikle önemsediğim şey şu; ihracatımızı artırmamız lazım. Ne olur lütfen makinecilikte gaza basalım. Ben otomotivciyim, çok şerefli bir meslek. Bir otomobilin ihracat kilogram değeri 7 dolar civarındadır. Bursa'da makineci arkadaşlarım var, minimum kilogram değeri 50 dolar. Ben çocukları öyle bir yetiştireyim ki makineci olsunlar, makinecilikte yetişsinler ve o makine fabrikaları kalkınsın, yeni makinelere geçsinler."

"Türkiye genelinde "maker" kısmında 600 civarında okulda atölyemiz var"

Bu alanda "maker" (kendin yap kültürü) hareketini kendisinin başlattığını dile getiren Gülener, 5-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik işler de yaptıklarını kaydetti.

Matkapla delik açabilen, testereyle kesebilen, zımpara yapabilen çocukların el becerilerini geliştirmek için cihazlar ürettiklerini vurgulayan Gülener, "7-12 yaş biraz daha geliştirir, aygıtlarla girift çizgileri olan işler yapar. 12-15 yaş artık katma değeri yükselmiş, komplike işleri yapar. Neyle, maker hareketiyle. Bunların makinelerini kendim ürettim." diye konuştu.

Çevresinden bu işler çok para harcadığını söyleyenler olduğunu aktaran Gülener, yaptığı işten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kendisine çok şeyler kazandırdığını, vatanı için elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini anlatan Gülener, şunları söyledi:

"Vakfımızın 7 projesi var, 6'sı uluslararası. Karavanlarla çok yol yaptık, dağda, köyde, kasabada eğitimler verdik. Bir yandan maker hareketiyle çocukların gelişmesi, bir yandan meslek lisesi öğrencilerinin frezelerini, tornalarını manüelden üç eksen, dört eksen, beş eksene kadar yerlileştirdim. Şimdi okullar bunları alıyorlar. Kırıldığı zaman anlaşmam şu; 'Ver eskisini al yenisini'. Garantim var kime? Ülkeme. Bunu sevdayla yaptığımı anlatmak istiyorum. Türkiye genelinde maker kısmında 600 civarında okulda atölyemiz var, meslek liselerinde 30 civarında fagner makine alanı eğitim modeli var."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursalı iş adamı teknik becerilerini geliştirmek isteyenlere fabrikasının kapılarını açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor 11:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor 10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti 10:18 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı
NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz 09:26 NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu 09:23 Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu

Son Dakika Haberleri
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı
10:55 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
10:45 Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi
10:43 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
10:25 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
10:17 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
10:09 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:08 Bitcoin 40 bin dolar sınırını geçti, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
EURO 2020 maçında kalp krizi geçiren Eriksen'den 3 gün sonra ilk mesaj: İyi hissediyorum EURO 2020 maçında kalp krizi geçiren Eriksen'den 3 gün sonra ilk mesaj: İyi hissediyorum         
11:11
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı         
10:58
Güne yükselişle başlayan gram altın 513 liradan satılıyor Güne yükselişle başlayan gram altın 513 liradan satılıyor         
10:46
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi         
10:45
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi         
10:10
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti         
00:44
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 11:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursalı iş adamı teknik becerilerini geliştirmek isteyenlere fabrikasının kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement