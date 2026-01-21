Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.
Bursaspor, profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edildi.
22 yaşındaki genç futbolcu, kariyerine Almanya'da Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Türkiye'ye dönüşünün ardından sırasıyla Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen Emrehan Gedikli, son olarak Bursaspor kadrosunda yer aldı.
Genç oyuncunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor'dan Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?