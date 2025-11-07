Büşra Özdemir, Lösemili Çocuklara Moral Verdi - Son Dakika
07.11.2025 11:01
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası kapsamında LÖSEV'li çocuklarla bir araya gelerek moral desteği sağladı. Özdemir, lösemi tedavisinin mümkün olduğunu ve çocukların umutlarını büyütmek için her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası kapsamında LÖSEV'li çocuklarla bir araya gelerek moral verdi. Başkan Vekili Özdemir, lösemiyle mücadele eden tüm çocukların yayında olmaya, onların güçlü hikayelerini paylaşmaya ve umutlarını büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası kapsamında LÖSEV İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Sosyal Hizmetler İl Koordinatör Yardımcısı Seyhan Mansuroğlu, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Melek Cin ve LÖSEV'li çocuklar Atiye Deniz, Yiğit ve Giray ile bir araya geldi. Başkan Vekili Özdemir, çocuklarla sohbet ederek, başkanlık makamını gezdirdi.

LÖSEV İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Başkan Vekili Özdemir'in yakasına farkındalık yaratmak amacıyla bu yılın rengi olan turuncu çiçek taktı.

"Tüm çocukların sağlıkla, güvenle ve gülümseyerek büyüdüğü bir gelecek kurmak istiyoruz"

Özdemir, "Bir çocuğun gözlerindeki umut, hayata dair en güçlü mesajdır. Bu özel haftada bir kez daha hatırlatmak isterim ki, lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yeter ki farkındalık, sevgi ve destek eksik olmasın. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Onların güçlü hikayelerini paylaşmaya ve umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. Tüm çocukların sağlıkla, güvenle ve gülümseyerek büyüdüğü bir gelecek kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

