Son Dakika Haberleri: Büyük anadolu kırıkkalespor-gazişehir gaziantepspor: 0-4
Son Dakika Spor Haber

Büyük anadolu kırıkkalespor-gazişehir gaziantepspor: 0-4

2 saat önce

STAT: Başpınar StadyumuHAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Kemal Elmas (xxx), Cem Özbay (xxx)BÜYÜK ANADOLU KIRIKKALESPOR: Tayfun (x)-, Adem (xx), Gökhan (x) Eray (x), (Dk. 56 Fatih Deniz x), Muhammed (xx), Mehmet (x), Savaş (x), Şerif (xx), (Dk.

Büyük anadolu kırıkkalespor-gazişehir gaziantepspor: 0-4, System.String[]

STAT: Başpınar Stadyumu

HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Kemal Elmas (xxx), Cem Özbay (xxx)

BÜYÜK ANADOLU KIRIKKALESPOR: Tayfun (x)-, Adem (xx), Gökhan (x) Eray (x), (Dk. 56 Fatih Deniz x), Muhammed (xx),  Mehmet (x), Savaş (x), Şerif (xx), (Dk. 80 Adem x), Mehmet (x) Cengiz Han (xx), Eren (x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Yuri (xxx)-, Ulaş (xxx) (Dk. 84 Sefa xx) Kubilay (xxx), Jefferson (xxx), Kenan (xxx), Pawlowski (xxx), Raman (xxx), (Dk. 78 Hamza xx), Pawel (xxx), Furkan (xxx), Mehmet Erdem (xxx), Ali (xx), (Dk. 46 Hasan xx)

GOLLER: Dk. 43 Raman, Dk. 48 Kenan, Dk. 63 Mehmet Erdem, Dk. 64 Jeffersen

SARI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Büyük Anadolu Kırıkkalespor), Dk. 55 Kubilay, Dk. 70 Jeffersen (Gazişehir Gaziantepspor)

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı Grup'ta mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Süper lig temsilcisi Gazişehir Gaziantepspor'a kendi sahasında 4-0 yenilerek kupadan elendi.

43'üncü dakikada Kenan'ın korner vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Raman, topu ağlarla buluşturdu:  0-1

48'inci dakikada, Pawlowski'nin ceza alanı içerisindeki pasıyla buluşan Kenan, takımını ikinci golünü kaydetti:  0-2

63'üncü dakikada, Jefferson'un pasıyla buluşan ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Erdem'in sert şutu ağlarla buluştu:  0-3

64'üncü dakikada, Furkanı'ın ceza sahasına kestiği ortada Jefferson'un vuruşu ağlarla buluştu:  0-4

Karşılaşma, konuk takım Gazişehir Gaziantepspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantepspor, Kırıkkalespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi
Son dakika: İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 17:45:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük anadolu kırıkkalespor-gazişehir gaziantepspor: 0-4
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]