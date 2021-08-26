Büyük Taarruz'un 99. yılı Kurtuluş Yolu Anıtı'nda kutlandı - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zafere ulaşan Büyük Taarruz'un 99. yılı, Selçuk ilçesindeki Kurtuluş Yolu Anıtı'nda törenle kutlandı. Programda katılımcılar; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Yolu Anıtı'na yansıyan siluetine bir kez daha tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Büyük Taarruz'un 99. yılı nedeniyle, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Kurtuluş Yolu Anıtı'nda bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. ÇYDD Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak'ın konuşmasının ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de Kurtuluş Yolu Anıtı'nın önemine vurgu yaptı.

Sengel, "Bu anıt, sanat ile bilimin nasıl buluştuğunun göstergesidir. Mehmet Aksoy uzun zaman çalışmalarını yapmış, gözlemlerini yerine getirmiş ve sonrasında güneşin geliş açılarını hesaplayarak Atatürk'ün siluetinin tam Büyük Taarruz'un başladığı 12.30'da Efes Selçuk'un topraklarına düşmesini hesap etmiştir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos'ta büyük bir kararlılık ortaya koyduğunun altını çizen Başkan Sengel, "Mustafa Kemal öyle bir başkomutandır ki, koltuğunda oturmayan, kendine başkomutan demeyen, gerçekten başkomutanlık yapıp ordusunun başına geçerek gerekli mücadeleyi verendir. Biz o yüzden tek, asıl, eşsiz ve yeri asla doldurulamayacak olan bir lider olan tek bir başkomutana inanırız; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün bizlere düşen, aynı kararlılığı eğer vicdanlarımızda taşıyorsak, öncelikle bu ülkenin geleceği için şu anda var olan ve kötü giden gidişatı gözlerimizle görmeli ve aynı zamanda günü değil geleceği kurtarmak için bize verilmiş hakları kullanırken kalbimizle gereğini yapmaktır. Bütün şehitlerimize, tek ve gerçek liderimiz, tek sevdamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bu borcumuzdur" dedi.

Atatürk'ün siluetine tanık oldular

Başkan Sengel'in konuşmasının ardından Ulaş Erol yönetimindeki Selçuk zeybek ekibi bir gösteri sundu. Selçuk Belediyesinin çağrısıyla gerçekleşen törende katılımcılar, saat 12.30'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin Kurtuluş Yolu Anıtı'nda görülmesine bir kez daha heyecanla tanık oldu.

Törene ayrıca; CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları, önceki dönem CHP İzmir milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Görkem Duman katıldı. - İZMİR