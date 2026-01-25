Büyükçekmece\'de Depo Yangını

İstanbul Büyükçekmece'de bir şirketin deposuna ait alanda palet ve plastik kasaların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü. Park halindeki 2 kamyon ve 1 tırın da hasar gördüğü yangın ve ekiplerin söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bir şirketin deposuna ait açık alanda yer alan palet ve plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 2 kamyon ve 1 tıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangın anı ve ekiplerin söndürme çalışmaları ise dronla görüntülendi.

Yangın anını anlatan Şaban Uslu, "Yangın plastik kasalardan çıkmış. 2 tır yanmış. Patlama sesleri de tırların lastiklerinden olmuş. Yangında 1 kamyon da zarar görmüş" dedi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - İSTANBUL