Büyükçekmece'de Depo Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Büyükçekmece'de Depo Yangını

Büyükçekmece\'de Depo Yangını
25.01.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de depo alanında çıkan yangında 2 kamyon ve 1 tır hasar gördü.

İstanbul Büyükçekmece'de bir şirketin deposuna ait alanda palet ve plastik kasaların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü. Park halindeki 2 kamyon ve 1 tırın da hasar gördüğü yangın ve ekiplerin söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bir şirketin deposuna ait açık alanda yer alan palet ve plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 2 kamyon ve 1 tıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangın anı ve ekiplerin söndürme çalışmaları ise dronla görüntülendi.

Yangın anını anlatan Şaban Uslu, "Yangın plastik kasalardan çıkmış. 2 tır yanmış. Patlama sesleri de tırların lastiklerinden olmuş. Yangında 1 kamyon da zarar görmüş" dedi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Ekonomi, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de Depo Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

21:59
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 22:26:56. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Depo Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.