Büyükçekmece'de Oyuncak Tabancalı Kavga

İstanbul Büyükçekmece'de oyuncak tabancalı kavgada, yaşları 18'den küçük olan ve suç kayıtları bulunan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün Büyükçekmece ilçesinde yaşanmış, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında bazı şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Olay 1 kişi kafasına aldığı darbeyle yaralanmış, yerde yatan bir kişiye de oyuncak tabanca ile art arda ateş edilmişti. Cadde ortasında oyuncak tabancayla kavga eden suça sürüklenen çocuklar polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Suç kayıtları ortaya çıktı

Kavgaya karışan 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şüpheli olaydan kısa süre sonra Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olaya karışan yaşı 18'den küçük suça sürüklenen çocuklardan M.Ş.C. ve M.Y.D.'nin hırsızlık ve yağma suçlarından suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, kavgaya karışan yaşları 20 ve 19 olan B.İ. ve E.E.'nin de adam yaralama başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı çıktı. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL