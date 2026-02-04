Büyükelçi Sazali 2025'in Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Büyükelçi Sazali 2025'in Yılın Kareleri Oylamasında

04.02.2026 16:41
Malezya Büyükelçisi Sazali, 2025'in önemli fotoğraflarını oyladı ve insanlık üzerine vurgulamalar yaptı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Sazali, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Sazali, fotoğrafı seçme sebebinin oldukça basit olduğunu, insanlığın trajedisini tasvir ettiğini söyledi.

Sazali, fotoğrafa ilişkin, "Bir anne çocuğuna bu yoksunluk duygusuyla bakmamalı, bu çok üzücü. Kimsenin yüzü böyle bakmamalı, ne bir annenin ne de bir babanın." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sazali, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini oylayarak, "Bu hayatın neşesi. Bir anne çocuğunu gördüğü her an mutlu olur. Annem, 1973'te doğduğumda, yaptığım ilk şeyin ona gülümsemek olduğunu söylerdi. Bu fotoğraf bana annemi hatırlatıyor." dedi.

Sazali, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" fotoğraflarını oyladı.

?????"Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafını seçen Sazali, fotoğrafın bir annenin gücünü yansıttığını, yeterli imkanlar olmasa bile annenin çocuğu için her zaman bir rehber ve ışık olduğunu belirtti.

Sazali, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını tercih etti ve sporun herkes için olduğunu kaydetti.

Genel olarak bakıldığında, fotoğrafların hayatı tasvir ettiğini dile getiren Sazali, onların, hayatın sadece bir trajediden ibaret olmadığını, beklentiler ve fırsatlarla dolu olduğunu gösterdiğini aktardı.

Büyükelçi Sazali, "Bence fotoğraflar bize çeşitliliğin olduğunu, birbirimizi tanımamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Malezya, Güncel, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.