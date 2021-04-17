Büyükelçi Yıldız, Başika saldırısını düzenleyenlerin Irak'a hiçbir faydası olmadığını söyledi - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın kuzeyindeki Başika üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıyı düzenleyenlerin Irak'a hiçbir faydası olmadığına inandığını belirtti.

Büyükelçi Yıldız ve Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Musul kentindeki temasları kapsamında Vali Necim el-Cuburi ile Valilik binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Yıldız ile Cuburi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldız, basın toplantısında, Irak'ta 2017'den beri görev yaptığını ve artık görevinin sonuna geldiğini belirterek göreve başladığında işgal altında olan Musul'un canlı halini görerek Irak'tan ayrılmanın kendisi için son derece büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Irak'ın birliği ve refahı için çaba sarf ettiğini vurgulayan Yıldız, Türkiye'deki ekonomik ve ticari canlılığı Musul'a aktarabilmeyi istediklerini, Türkiye'nin de sanayi, ticaret ve yatırımda önemli bir merkez olduğunu belirtti. Yıldız, "Ama ilk önce tabii burada bütün bu aktarımı yapabileceğimiz o altyapıyı oluşturabilmek lazım. Bizim arzumuz, isteğimiz de Türkiye'nin bu altyapının oluşumunda katkısı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun şehrin tek başkonsolosluğu ve tek temsilciliği olacağını dile getiren Yıldız, "Başkonsolosun vazifesi sadece yatırımda, sanayide iki ülkeye bağlamak değil aynı zamanda insanları birbirine bağlamak. Türkiye Musul'un hizmetinde olmaya devam edecek." diye konuştu.

"Anlaşmanın asıl amacı, Sincar'ın gerçek sahiplerine teslim edilmesi"

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin başından beri Sincar Anlaşması'na çok önem verdiğini aktararak anlaşmanın asıl amacının Sincar'ın gerçek sahiplerine teslim edilmesi olduğunu ve Türkiye'nin de bu amacı desteklediğini vurguladı.

Sincar'ın da Musul'a ait vizyonun bir parçası olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Vizyon böyle olmakla birlikte uygulama konusunda henüz daha bölgenin sakinlerin bölgeye dönebileceği bir ortamın olmadığı açık. Başta PKK olmak üzere, kim bölgenin unsuru değilse onların en kısa sürede bölgeden çıkmaları zaten anlaşmanın bir gereği. Biz bunun oluşacağı ortamı kolaylaştırmak adına Türkiye olarak elimizden gelen desteği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bundan sonraki aşamada da hem Bağdat'ta hem Musul'da bu süreçlerin yine tabii ki hem merkezi hem yerel makamlarla takibini yapmaya devam edeceğiz."

Irak'ın kuzeyindeki Başika üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıya ilişkin konuşan Yıldız, "Başika'da geçtiğimiz hafta olanlar aslında Irak'ın farklı yerlerinde olanlardan farklı değildi. Biz bu saldırıları düzenleyenlerin ne Bağdat adına ne Irak adına hiçbir faydası olmadığına inanıyoruz. Kendi gündemleri içerisinde hareket eden bunlara karşı bizim yapacağımız tek şey kararlılıkla Irak için, Irak'ın birliği, bütünlüğü, refahı için çalışmaya devam eden Türkiye." dedi.

Yıldız, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğuna işaret ederek bu saldırıyı yapanların bu ilişkiyi etkileyeceğini düşündüğünü ancak ne Türkiye'yi ne de Irak'ı tanımadıklarının altını çizdi.

"Kentteki yatırım alanları Türk şirketlerine açık"

Vali Cuburi de Büyükelçi Yıldız'ın görevi sona ererken Musul'u ziyaret etmesinin Türk hükümeti ve Büyükelçi'nin Musul kentine verdiği önemi gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Musul'un yeniden imarına katkı sağlaması konusunu Büyükelçi ile görüştüklerini aktaran Cuburi, Türk şirketlerinin inşaat, köprü ve hastane yapımı ve diğer tüm alanlarda iyi bir namının olduğunu söyledi. Cuburi, Musul'da hastane ve köprü yapımı alanında çalışan Türk şirketlerinin olduğunu, kentteki yatırım alanlarının Türk şirketlerine açık olduğunu anlattı.

Türkiye ile Musul arasında sıkı bir ilişki ve iletişim olduğuna dikkati çeken Cuburi, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'nun bu konudaki çabasından bahsetti. Cuburi, Sincar Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Bağdat ve IKBY arasında imzalanan Sincar Anlaşması iyi adımlarla ilerliyor. Mali bütçe (2021) onaylandığı için yöre halkından polis gücü de oluşturulacak. Bu bir dönüm noktası olacak, polis tüm ilçenin güvenliğini sağlayacak. Haşdi Şabi de şehir dışına çıkacak. Sincar ilçesi için yeni bir yönetim de oluşturulacak. Bu durum da Sincar'daki durumun normalleşmesine olumlu yansıyacak."

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Musul ziyareti sırasında Valilikteki görüşmesinin ardından kentteki Irak Türkmen Cephesi (ITC) Şubesini ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi.

Yıldız, Musullu gençler tarafından kurulan Beytuna Kültür Merkezi'ni ziyaretinin ardından kentte bir dizi temaslarda bulundu.