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Büyükşehir, Londra ve Selanik'te

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği yetkilileri, Londra ve Selanik'te düzenlenen uluslararası turizm fuarlarına katılarak, şehrin tanıtımına katkıda bulundu.

Büyükşehir, Londra ve Selanik'te, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği yetkilileri, Londra ve Selanik'te düzenlenen uluslararası turizm fuarlarına katılarak, şehrin tanıtımına katkıda bulundu.


Londra'da 40 yıldır düzenlenen WTM Uluslararası Turizm Fuarı (Word Travel Market) ile Yunanistan'ın sektörel en büyük fuarı olan ve Selanik'te gerçekleştirilen Philoxenia International Tourism Exhibition, bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı. Londra'daki organizasyona 10 ülkeden 4 binin üzerinde firma ve 50 binin üzerinde turizm profesyoneli katılım sağlarken, Selanik'teki fuarı ise 30 binin üzerinde ziyaretçi takip etti. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür ve Turizm Birliği yetkilileriyle birlikte etkinlikte Bursa'yı temsil etti. Şehrin tarihi ve kültürel değerleri, yetkili ağızlardan birinci derecede stant takipçilerine tanıtıldı. Bursa'nın turizm pastasından hak ettiği payı alması adına yürütülen çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da yakından izlendi. Londra'daki fuarı ziyaret eden Bakan Ersoy, stantları tek tek gezerek, çalışmalar hakkında ilgiler aldı. Her iki fuarda da Bursa'nın sahip olduğu birikim büyük ilgi gördü. - BURSA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
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