Son Dakika Haberleri: Büyükşehir yol yenileme çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Büyükşehir yol yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir yol yenileme çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacıoğlu Mahallesi Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir yol yenileme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacıoğlu Mahallesi Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Proje kapsamında yağmursuyu ve içmesuyu altyapısının yanı sıra kaldırımlar yenilenecek, aydınlatmaları bölgeye yakışan bir duruma getirilecek. Asfalt çalışmalarıyla birlikte Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi yeni yüzüne kavuşacak. Bin metre uzunluğa sahip caddede ikamet eden esnaflar ve mahalle sakinleri yenileme çalışmalarından oldukça memnuniyet duyduğunu ifade etti. 40 yıldır Hacıoğlu Mahallesi'nde yaşadığını ifade eden Bayram Şenyüz "Bugün yapılan çalışmalar gelecekte de minnetle anılacaktır. Bu cadde bizim çocuklarımıza miras kalacak. Yenileme çalışmaları başlayan caddemiz inşallah bölgeye değer katacak. Çalışmaların neticesinde yolumuz genişleyecek ve araç geçişlerinde inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Yeni yüzüne kavuşacak kaldırımlarımızla bölge halkı artık caddemizi daha çok tercih edecek" dedi.


Çalışmaların halk ve belediye işbirliğinde devam ettiğini dile getiren Mahalle esnaflarından Doç. Dr. Ali Arslan ise, "Biz mahalle esnafları olarak yolun yenileneceğini öğrendiğimizde Başkanımız Ekrem Yüce'den bir takım taleplerde bulunduk, ihtiyaçlarımızı dile getirdik. Yapılan görüşmede hiçbir fikrimiz göz ardı edilmedi. Bugün yapılan çalışmalar halk ve belediye işbirliği içerisinde gerçekleşmeye devam ediyor. Caddemiz tamamlandığında inşallah Sakarya'da örnek bir cadde olacak. Biz mahalle esnafı olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bir yerin gelişmesi ve işlerin kusursuz ilerlemesi için öncelikle altyapısının iyi olması kanaatindeyim. Bugün yapılan çalışmalarda da görüyorum ki kusursuz bir altyapı çalışması için ekipler yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Burada yapılan her hizmet mahallemize değer katacaktır. Çalışmaların başlaması talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir yol yenileme çalışmaları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]