BYD Yatırımı İddiaları: Manisa'da Olmayacak mı?

03.02.2026 22:08
Ali Suat Ertosun, BYD'nin Manisa'daki yatırımının gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.

(MANİSA) - Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Manisa'daki yatırımına ilişkin güvenilir kaynaklardan aldıkları bilgilere göre yatırımın gerçekleşmeyeceğini iddia etti.

Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Manisa'da yapılması planlanan BYD yatırımına yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

Siyasi iktidar ve bazı yetkililerin yatırımın gerçekleşeceğini savunduğunu hatırlatan Ertosun, güvenilir kaynaklar ve kulis bilgilerine göre Çinli şirketin Manisa yatırımından vazgeçtiğini ileri sürerek şunları kaydetti:

"Siyasi iktidar ve görevliler BYD yatırımının gerçekleşeceğini söylüyorlar. Biz de güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere ve kulis haberlerine göre bu yatırımın olmayacağını söylüyoruz. Çinlilerin vazgeçtiğini söylüyoruz. Çinlilere verilen tavizlerin de çok fazla olduğunu, bizim Çin'le aramızdaki 41 milyar dolar cari açık var. Bunların karşılığında bu tavizlerin verildiğini düşünüyoruz. Manisa'daki bazı yetkililerle konuştum. En üst düzeyde bunlar da. Diyorlar ki: bu gerçekleşmeyecek. Hatta söyledikleri şu: Şubat, Mart aylarında açıklanacak, diyorlar. Biz açıklamayı bekliyoruz. Diyorlar ki olacak. İşte orada küçük küçük faaliyetler var. Ama düşünün, orası neresiydi? Manisa'nın en verimli tarım alanıydı, Karaali'ydi. Orada insanın vicdanı sızlıyor. 2026 yılında faaliyete geçecekti. Daha tek çivi çakılmadı. 12 bin tane işçi çalışacak, diyorlar. Çalışıyor mu? Kaç bin tane Çinlinin geleceği belli mi? Burada nasıl bir koloni kuracakları belli mi? Bir de lojman yapmaya karar verdi OSB. Bugüne kadar bir tek işçiye lojman yaptılar mı? Türkiye'de bütün OSB'leri düşünün. Eski kamu iktisadi teşebbüsleri yapıyorlardı. Çok güzeldi. Bugüne kadar OSB'ler bir tek işçisine lojman yapmadı. Ama BYD Manisa'da yatırım yapmaya karar verdikten sonra 2024 yılında yönetmelik değiştirildi. OSB'ler lojman yapmaya karar verdiler. İlk uygulamasını Manisa'da yaptılar. Şimdi biz bunları Çinliler için yapmıyoruz. Tabii öyle diyecekler. Çinliler için yapıyoruz diyecek halleri yok ya. Ama Manisa yapıyor, Antep, Antalya niye yapmıyor? Sakarya niye yapmıyor? Bunların da irdelenmesi lazım."

Öte yandan toplantıda BYD'nin kurulacağı saha için yapılan elektronik altyapı ihalesinin de iptal edildiği öne sürüldü.

Kaynak: ANKA

