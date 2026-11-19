1986 yapımı Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Munise karakteriyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Mine Çayıroğlu, küçük yaşta gelen şöhretin kendisinde bıraktığı izleri anlattı. İpek Açar'ın sunduğu "İpek'çe Sohbetler" programına konuk olan Çayıroğlu, çocuk yıldızlığın zor bir deneyim olduğunu söyledi.

MUNİSE ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu'nda başrolleri Aydan Şener ve Kenan Kalav paylaşmıştı. Henüz çocukken kamera karşısına geçen Çayıroğlu, dizideki Munise rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış, aradan geçen yıllara rağmen bu karakterle anılmayı sürdürmüştü.

Programda kariyerinin başlangıcına dönen Çayıroğlu, o dönemi ailesinin desteği sayesinde atlattığını vurguladı.

İSYAN ETTİĞİ DÖNEMLERİ ANLATTI

Çayıroğlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Çocuk yıldız olmak yalnızca ülkemizde değil, dünyada da travmatik bir durum. Ben burada ailenin desteğine çok önem veriyorum. Çok şanslıydım ki bana destek veren bir ailem vardı. Elbette benim de çok zorlandığım, kendimi boşlukta hissettiğim, kendimi var etmeye çalıştığım zamanlar oldu. Bocaladığım, hatta isyan ettiğim dönemler de yaşadım ama pes etmedim."

Mesleğine olan bağlılığından da söz eden oyuncu, kendini "7/24 iş düşünen bir insan" olarak tanımladı. Proje gelmesini beklemek yerine kendisinin de üretmeye çalıştığını belirten Çayıroğlu, "Belki çocukluktan gelen büyük bir aşk oluştu bende. O aşk hiç ölmeyecek" dedi.

GÜNE SABAH 05.00'TE BAŞLIYOR

Günlük alışkanlıklarını da paylaşan Çayıroğlu, yalnız kalmaktan hoşlandığını söyledi: "Yalnızlığımla çok barışığım. Çok severim yalnız kalmayı." Bu yüzden çok erken kalktığını anlatan oyuncu, evde herkes uyanmadan sabah 05.00'te güne başlayıp bir saatini kendine ayırdığını ifade etti.