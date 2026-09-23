Çalışan mutluluğunda yeni beklenti: Esnek yan haklar - Son Dakika
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Çalışan mutluluğunda yeni beklenti: Esnek yan haklar

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Çalışan mutluluğunda yeni beklenti: Esnek yan haklar
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Değişen çalışan beklentileri, şirketlerin yan hak politikalarında esnekliği daha önemli hale getiriyor. Multinet Up’ın dijital kurumsal hediye çözümü MultiFlex, çalışanlara kendilerine tanımlanan bakiyeyi ihtiyaç ve tercihlerine göre kullanma özgürlüğü sunarken şirketlere de kolay yönetilebilir ve verimli bir yan hak modeli sağlıyor.

Çalışan deneyiminde esneklik beklentisinin giderek güçlendiğini değerlendiren Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç: Multinet Up olarak 1,5 milyondan fazla kart kullanıcımız, 50 bini aşkın kurumsal müşterimiz ve 130 bini aşan üye iş yeri ağımızla Türkiye’nin en yaygın ve en entegre yan haklar ve gider yönetimi ekosistemlerinden birini yönetiyoruz. Yemek kartından, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartına, akaryakıttan konaklamaya uzanan geniş bir hizmet portföyümüz var. Platformumuzda yer alan çözümleri geliştirirken hem işletmelerin hem de şirket çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Özellikle son yıllarda Z kuşağı çalışanların istihdamdaki yerinin güçlenmesi ve hibrit çalışma modellerinin etkisi gibi faktörlerle çalışma hayatı kültürel bir dönüşüm geçiriyor.

Bugün aynı şirkette farklı yaş gruplarından, yaşam tarzlarından ve önceliklerden çalışanların bir arada olduğu daha kapsayıcı bir iş kültürü söz konusu. Bu çeşitlilik, standart yan hak paketlerinin herkes için aynı değeri yaratmasını zorlaştırıyor. 2025 MMB Türkiye Çalışan Sağlığı ve Yan Haklar Araştırması’nda esnek yan hakların şirketlerin önceliklendirdiği yan haklar arasında ilk sırada yer alması da iş dünyasının bu değişime verdiği karşılığı gösteriyor. Çalışanlar kendilerine sunulan faydanın hayatlarındaki gerçek ihtiyaçlara uyum sağlamasını ve nasıl kullanacakları konusunda söz sahibi olmayı bekliyor.

MultiFlex’i bu beklentiye yanıt veren bir çözüm olarak sunuyoruz. Okula dönüş dönemi, bayramlar ve yılbaşı gibi dönemlerde veya çalışan sadakat programları kapsamında tercih edilen MultiFlex, çalışanlara kendilerine tanımlanan hediye bakiyesinin tamamını tek bir markada kullanabilme veya farklı harcama noktalarında değerlendirebilme olanakları sağlıyor. D&R, Pazarama, A101 ve CarrefourSA gibi markaların da aralarında bulunduğu 50 bine varan kullanım noktası sayesinde teknoloji, giyim, kitap ve günlük ihtiyaçlar gibi farklı alanlarda tercih yapılabiliyor. Böylece işverenin sunduğu tek bir fayda, her çalışan için kendi önceliğine göre şekilleniyor.

Çalışan mutluluğunda yeni beklenti: Esnek yan haklar

Esneklik işveren için de verimlilik sağlıyor

Çalışan mutluluğunu destekleyen bir yan hak modelinin seçim özgürlüğü kadar erişilebilir ve işveren açısından yönetilebilir olması gerektiğini düşünüyoruz. MultiFlex, kurumsal destek süreçlerini dijitalleştirerek operasyonel kolaylık sağlarken yüzde 45’i aşan vergi avantajıyla şirketlerin çalışanlarına ayırdığı bütçeyi daha verimli kullanmasına katkıda bulunuyor.

Yan hakların çalışanla şirket arasındaki ilişkinin somut temas noktalarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hedefimiz, şirketlerin farklılaşan beklentilere tek tip çözümlerle karşılık vermek yerine çalışanlarına gerçek bir tercih alanı sunabilmelerini sağlamak. Önümüzdeki dönemde de çalışan deneyimini güçlendiren, şirketlerin yan hak süreçlerini daha esnek ve verimli yönetmesine imkân veren çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz.

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