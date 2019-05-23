Son Dakika Haberleri: Cam kırıkları polenleri tutuşturdu; 9 bin sandık yandı

Cam kırıkları polenleri tutuşturdu; 9 bin sandık yandı

8 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, cam kırklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu çıkan yangında, 9 bin sandık ile telefon direkleri yandı.

Cam kırıkları polenleri tutuşturdu; 9 bin sandık yandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, cam kırklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu çıkan yangında, 9 bin sandık ile telefon direkleri yandı. Alevlerin sardığı 10 kavak ağacı ise zarar gördü.
Malkara- Tekirdağ yolunda bulunan sanayi sitesindeki esnaf, meyve ve sebze taşınırken, kullanmak üzere yaklaşık 9 bin boş sandığı sanayide alana istifledi. Cam kırıklarının, iddiaya göre, ağaçlardan düşen polenleri cam kırıklarını yansıtarak tutuşturması sonucu sandıkların olduğu alandan alevler yükselmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 9 bin boş dizilmiş sandık ile yaklaşık 30 metre boyunda 10 kavak ağacı ve telefon direkleri ile kabloları zarar gördü. İtfaiye ve polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:59 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Cam, Güncel
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