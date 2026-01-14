NİĞDE'de beklenen buzlanma ve don nedeniyle Çamardı ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Çamardı Kaymakamlığı, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak beklenen buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kaymakamlık kararı ile bu nedenle, ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Çamardı'nda Eğitime Don Nedeniyle Ara
