Cami Sevgisi Projesiyle Çocuklar Namazda Buluşuyor
23.01.2026 13:32
Karaman'da tatilde camiye gelen çocuklar, cami sevgisi ve namaz bilinci kazanıyor.

Karaman'da "Camiyi Seviyoruz, Namazda Buluşuyoruz" projesiyle, çocuklara cami sevgisi ve cemaat olma bilinci kazandırılıyor.

İl Müftülüğünce hayata geçirilen proje kapsamında yarıyıl tatili boyunca camilere gelerek vakit namazlarına katılan çocuklar, bisiklet, tablet ve kulaklık gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Asri Cami imam hatibi İsmail Hakkı Yüksel, AA muhabirine, projeye katılımın çok güzel olduğunu söyledi.

Çocukları camide görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yüksel, "Gayemiz çocuklara cami sevgisi, namaz bilinci kazandırmak ve onları İslam ahlakıyla yetiştirmek. Çocukların iyi bir insan ve bilinçli bir Müslüman olup ailesine, vatanına, milletine hayırlı ve faydalı olmalarını istiyoruz. Bir haftadır cami cıvıl cıvıl, sabah namazından yatsı namazına kadar öğrencilerimiz geliyor." dedi.

Çocuklardan Muhammed Sevin Yıldız ise hafta boyunca her namaza geldiğini belirterek, "Burada caminin güzelliğini, namaz kılmayı, öğretici hadisişerif öğreniyoruz. İslam'ın güzelliğini öğreniyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Kerem Kocabaş da her gün camiye geldiğini, din ve ahlak üzerine çok faydalı şeyler öğrendiklerini kaydetti.

Çocukları camide görünce çok mutlu olduğunu dile getiren veli Halit İbrin de "Sabah namazına geldiğimde hep yaşlılar oluyordu. Okul tatilinde gençler camiyi doldurunca duygulandım. Hocama da çok teşekkür ediyoruz. Gençleri camiye alıştırması ve çocukların camiye gelmesiyle biz de gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Karaman, Kültür, Güncel, Cami, Son Dakika

