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Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı

11.11.2021 21:39
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'ne giden İsrail uyruklu karı-koca, Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri öne sürüldü. Bu sırada çiftin arasındaki konuşmayı duyan personel ise durumu polise bildirirken olay yerinde gelen karı-koca ekipler tarafından gözaltına alındı.

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde dün meydana gelen olayda, İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı karı koca, Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

PERSONEL ARALARINDAKİ KONUŞMAYI DUYDU

Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

İsrail uyruklu N.O. ile M.O. adlı çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı

Çamlıca Kulesi, İstanbul, Üsküdar, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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