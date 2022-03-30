Çanakkale açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

30.03.2022 18:35
Çanakkale açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik bot tespit etti. TCSG-28 komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, bot içinde farklı uyruklara mensup 19 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Çanakkale açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

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Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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