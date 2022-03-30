Çanakkale açıklarındaki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik bot tespit etti. TCSG-28 komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, bot içinde farklı uyruklara mensup 19 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.