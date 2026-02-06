Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis - Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis

06.02.2026 10:16
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü ve gemi geçişleri kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sisin etkisiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri görüş alanında kayboldu.

Kent genelinde etkili olan yoğun sis dolayısıyla Çanakkale Boğazı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan duyuruyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, 2 bin 23 metre orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" ünvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü de yoğun sisin etkisi altında kaldı.

Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alan köprünün sis bulutuyla bütünleşen manzarası, yaklaşık 500 metre yükseklikten dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

