Çanakkale'de 3,7 şiddetinde deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.58'de yerin 5.9 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE