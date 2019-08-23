Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 3,7 şiddetinde deprem
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Çanakkale'de 3,7 şiddetinde deprem

35 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de 3,7 şiddetinde deprem, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.58'de yerin 5.9 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE

Deprem Araştırma Enstitüsü, Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
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