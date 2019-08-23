Çanakkale'de 3,7 şiddetinde deprem
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.58'de yerin 5.9 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE
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