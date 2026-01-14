Çanakkale\'de 33 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı, 4 araca, 18 şambrele, 2 hava pompasına, 44 bin 950 TL ve 200 dolara el konuldu. Olayla ilgili 5 organizatör ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanan 33 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - ÇANAKKALE