Çanakkale'de Akran Zorbalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'de Akran Zorbalığı

09.02.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşındaki N.B., okul çıkışında Ş.B.A. tarafından darbedildi, ailesi savcılığa başvurdu.

ÇANAKKALE'de, kız öğrenci N.B.'nin (14), Ş.B.A. (14) adlı kız öğrenci tarafından okul çıkışı darbedildiği öne sürüldü. E.Ş. (14) adlı öğrencinin ise o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilen olaya ilişkin, N.B.'nin ailesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 3 Şubat'ta, Kepez beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda farklı sınıflarda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri N.B. ile Ş.B.A., aralarında laf taşıdığı ileri sürülen arkadaşları nedeniyle beden eğitimi dersinde tartıştı. Tartışmanın ardından N.B. ile Ş.B.A. okul çıkışında bir araya geldi. Öğrencilerin kavgasını bir başka öğrenci E.Ş. de cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden 9 gün darp raporu alan N.B.'nin ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'GÖRÜNTÜLERDE KAHKAHA ATIYORLAR'

Akran zorbalığının moda haline geldiğini söyleyen N.B.'nin babası Harun B., 'Kızım 8'inci sınıf öğrencisi, LGS'ye hazırlanıyor. Olay günü son 2 dersleri beden eğitimi. Dersteyken yan sınıftaki akranı olan arkadaşları, bir şekilde sataşıp, 'Çıkışta seninle kavga edeceğiz, döveceğiz' diyerek tehditte bulunmuş. Kızım öğretmenine şikayet etmiş. Öğretmen, 'Tamam halledeceğim' demiş. O ders geçiyor. Son derste, bu defa bir başka beden eğitimi öğretmenine durumu anlatıyor. O da 'Bir şey olmaz kızım. Koşa koşa hemen çıkışta evine git' diyor. Yani bizi aramıyor, sınıf öğretmenine, müdüre söylemiyorlar. Hiçbir bilgimiz yok. Çıkışta bu olayla karşılaşıyoruz. Bir de marifetmiş gibi o darbettikleri anları kameraya çekmişler. En çok zorumuza giden de o. Görüntülerde kahkahalar atıyorlar" dedi.

'ŞU AN OKULA GİDEMİYOR'

Harun B., ayrıca, "Kızım, normal olarak yolda yürürken arkasından 'Gel, seninle konuşacağız' diyerek çağırıyor. Videoda da var. Çekiyor, çekiştiriyor. Birden saldırıyorlar. Yani sebep bile yok ortada. Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenleriyle ilgili de şikayette bulunduk. Adli makamlara da gerekli şikayetlerimizi yaptık. 9 gün darp raporu alındı. Kızım şu an okula gidemiyor. Gece uyurken, yerinden sıçrıyor. Yolda yürürken arkasına bakar oldu. Şu an yemek de yemiyor. Bu tür psikolojik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Hastaneye gittik, psikolojik tedavisi görmesi gerektiğini söylediler. O nedenle halen hastanelere gidip, geliyoruz. Adli mercilere de gerekli şikayetimizi yaptık. Şu an savcılık aşamasında gelecek olan sonucu bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Akran Zorbalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
17:05
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 18:18:13. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Akran Zorbalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.