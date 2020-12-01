Çanakkale'de bir belde ile köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir belde ile köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme köyünde Kovid-19 vakalarının artması üzerine yeni kararlar aldı.

Karantinaya alınan bu yerleşim birimlerine giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle bazı istisnalar dışında kısıtlandı.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde, temel ihtiyaç malzemelerinin (ekmek, su, yaş meyve sebze vb.) dağıtım ve satışında çalışanlar, kolluk kuvvetleri, sağlık personelleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, teknik ve arıza servisi ile Karabiga Liman Başkanlığı ve Biga Gümrük Müdürlüğü çalışanları, veteriner hekimler, ürün ve malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde çalışanlar, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerinin faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

Kısıtlama getirilen yerlerdeki ibadethanelerde Kovid-19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için toplu ibadet edilemeyecek.

Bu yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.