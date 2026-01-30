Çanakkale'de Denizin Rengi Kahverengiye Dönüştü

ÇANAKKALE Boğazı'nda, etkili olan sağanakta Sarıçay'ın taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin bir bölümünün rengi kahverengine döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Çanakkale için 'Sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte sağanak etkili oldu. Yağmur sularının taşıdığı alüvyon Sarıçay'dan denize döküldü. Alüvyon nedeniyle Anadolu yakasında Çanakkale tarafında deniz, kahverengiye büründü.