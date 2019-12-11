Çanakkale doğu biga madencilik şirket sözcüsü çağın şen'den istihdam azaltımı açıklaması - Son Dakika

Doğu Biga Madencilik Şirket Sözcüsü Çağın Şen'den istihdam azaltımı açıklaması

Çanakkale'de, istihdam azaltımıyla ilgili açıklama yapan Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, "Ruhsatın yenilenme sürecinde bir gecikmeyle karşı karşıya kaldık. Bu da bizim inşaat faaliyetlerinin sahada resmi olarak da durdurmamız gerekliliğini doğurdu. Bu nedenle de 13 Ekim'den günümüze kadar olan süreçte de inşaat çalışmalarımıza ne yazık ki devam edemedik. Bu süre zarfında dün almış olduğumuz üzücü karar hepimizi derinden yaralayan, çok değerli arkadaşlarımızla beraberliğimize ara vermemizi gerektiren bir olay yaşadık" dedi.

Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'ni yürüten Doğu Biga Madencilik tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerinin ertelendiği duyurulmuştu. Bunun sonucu olarakta istihdam azaltımına gidileceğini duyuran şirket 200 işçinin iş akdine son verdi. Bugün ise Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, işçi çıkarmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, madenciliğin çok meşakkatli bir süreç olduğunu belirterek, "Kirazlı projesinde de Doğu Biga Madencilik olarak bu meşakkatli süreci biz uzunca bir süredir geçtiğimiz Mayıs ayı itibariyle bütün proje hazırlığı, yasal izin gibi bütün bu süreçleri başarıyla tamamlayarak, Mayıs ayında ilk kazmayı sahada vurduk, çalışmalarımıza başladık. Bizleri o zamanda çok üzen, hiçbir gerçeğe dayanmayan büyük bir manipülatif kampanyanın sonucunda, özellikle sosyal medya üzerinde başlayan ve yanlış bir bilgilendirme ekseninde büyüyen bir kampanyanın sonucu olarak, temmuz ayında herkesin malumu olan protestoların olduğu bir süreç başladı. Bu dönemde şirket olarak biz çalışmalarımıza ara verdik. Sahadaki inşaat çalışmalarımızı durdurduk. Ekim ayına geldiğimizde, 13 Ekim işletme ruhsat süremizin yenilenmesi gereken son gündü. Ruhsatın yenilenme sürecinde bir gecikmeyle karşı karşıya kaldık. Bu da bizim inşaat faaliyetlerinin sahada resmi olarak da durdurmamız gerekliliğini doğurdu. Bu nedenle de 13 Ekim'den günümüze kadar olan süreçte de inşaat çalışmalarımıza ne yazık ki devam edemedik. Bu süre zarfında dün almış olduğumuz üzücü karar hepimizi derinden yaralayan, çok değerli arkadaşlarımızla beraberliğimize ara vermemizi gerektiren bir olay yaşadık. Burada dün iş akdini feshetmek zorunda kaldığımız bütün arkadaşlarla izin sürecini tamamlamamızın ardından tekrardan hepsini istihdam edip, sahada faaliyetlerimize ivedilikle devam edeceğiz. Bunu kendilerine dünkü konuşmalarımızda bu şekilde tebliğ ettik. İçlerinde çok değerli yöneticilerimiz var, konusunda uzman arkadaşlarımız var, mühendis arkadaşlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanından aileleriyle buraya gelmiş ve burada bir düzen kurmaya çalışmış arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Çoğunluğu civar köylerden olan işçi arkadaşlarımız var. Bunlarla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Çok yakın zamanda 30 kişilik eğitim grubumuz vardı. Bu arkadaşlara özellikle işletme döneminde, iş güvenliği alanlarında, temel madencilik eğitimi alanlarında çok önemli eğitimler verdik. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde sıfırdan bölgedeki insanları böyle bir eğitim programına tabi tuttuk. Üzülerek bu arkadaşlarımızla da, yetiştirdiğimiz insan gücüyle de bir ara vermek zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemle ilgili şirketin Kirazlı projesinde ve Türkiye'deki yatırımlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bunlar dünyanın her yerinde, madencilik projelerinde bu tip gecikmeler, bu tip sancılı dönemleri bizler yaşadık. Dünyanın her yerinde de yaşanamaya devam ediyor. Biz bunlarında çok kısa sürede atlatılacağını ümit ediyoruz" dedi.