Canbey'den Gömeç Spor Salonu İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Canbey'den Gömeç Spor Salonu İncelemesi

Canbey\'den Gömeç Spor Salonu İncelemesi
07.02.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Canbey, Gömeç Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu, modern tesisin bitme aşamasında olduğunu duyurdu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Gömeç ilçesinde spor salonunda incelemede bulundu.

İnceleme sırasında Canbey'e, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz de eşlik etti.

Özalp'den çalışmalar hakkında bilgi alan Canbey, Gömeç Kapalı Spor Salonu'nun bitme aşamasına geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Salonun son rötuşları yapılıyor. Bu salonumuz yenilenerek son derece modern bir donanıma getirildi. Hem yerel hem ulusal organizasyonların yapılacağı ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan modern salonu bitirmiş durumdayız. Burada basketbol, voleybol, hentbol gibi birçok spor branşlarında müsabakalar yapılacaktır. En kısa zamanda açılacak olan bu kapalı spor salonumuzun Gömeç'imize ve Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Canbey, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canbey'den Gömeç Spor Salonu İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:30:29. #7.11#
SON DAKİKA: Canbey'den Gömeç Spor Salonu İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.