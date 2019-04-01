- Çankaya
Belediye Başkanı Taşdelen
'den tarihi başarı
ANKARA - Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen
kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Çankaya Belediye Başkanlığı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunup, vatandaşlarla buluştu.
Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Çankaya Belediye Başkanlığı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunup, vatandaşlarla buluştu. Taşdelen'e eşi Kezban, oğlu Aras, kızı Nehir'de eşlik etti. Çankaya demokrasinin, özgürlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin, özgürlüğün kalesi olduğunu tekrar gösterdiğini belirtip, 5 yılın sonunda öyle çok çalışıp ve hizmetlere imza atacağız ki onur duyacağınız, gurur duyacağınız Çankaya oluşturacağız, dedi.
Oğlu Aras'la olan anısını paylaşan Taşdelen, "Okullarda dönem sonuydu karneler dağıtıldı oğlum Aras'ta takdir aldı. karneyle eve geldi, bana dedi ki al dedi, bu bak bu benim karnem seçimlerde sen ne alacaksın? Senin karneni de o zaman göreceğiz, şimdi takdir aldık" diye anlattı.
2019 Seçimlerinin destan olduğunu söyleyen Taşdelen," 25 yılın mağduriyeti bitti, Ankara
'nın paraları çarçur edilmeyecek belediyelerin paraları halkın gerçek ihtiyaçları için harcanacak. 25 yıl sonra Ankara Atatürkçülerin, demokratların oldu Mansur Başkan ile beraber çalışacağız mağduriyetleri ortadan kaldıracağız, İstanbul
'da bir yiğit çıktı dimdik durdu üzerine ne kadar gelirlerse gelsinler Ekrem Başkan yüreği, zihni ferah yüreği güzel ve adam gibi adam İstanbul'u aldı" diye konuştu.
Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, CHP
Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Akara İl Başkan Adnan Keskin
, Disiplin Kurulu Üyesi Saniye Barut
, CHP Ankara Milletvekilleri de katıldı.