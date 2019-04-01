Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Tarihi Başarı

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Tarihi Başarı

29 dakika önce

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den tarihi başarıANKARA - Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi.

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den tarihi başarı

ANKARA - Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Çankaya Belediye Başkanlığı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunup, vatandaşlarla buluştu.
Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Çankaya Belediye Başkanlığı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunup, vatandaşlarla buluştu. Taşdelen'e eşi Kezban, oğlu Aras, kızı Nehir'de eşlik etti. Çankaya demokrasinin, özgürlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin, özgürlüğün kalesi olduğunu tekrar gösterdiğini belirtip, 5 yılın sonunda öyle çok çalışıp ve hizmetlere imza atacağız ki onur duyacağınız, gurur duyacağınız Çankaya oluşturacağız, dedi.
Oğlu Aras'la olan anısını paylaşan Taşdelen, "Okullarda dönem sonuydu karneler dağıtıldı oğlum Aras'ta takdir aldı. karneyle eve geldi, bana dedi ki al dedi, bu bak bu benim karnem seçimlerde sen ne alacaksın? Senin karneni de o zaman göreceğiz, şimdi takdir aldık" diye anlattı.
2019 Seçimlerinin destan olduğunu söyleyen Taşdelen," 25 yılın mağduriyeti bitti, Ankara'nın paraları çarçur edilmeyecek belediyelerin paraları halkın gerçek ihtiyaçları için harcanacak. 25 yıl sonra Ankara Atatürkçülerin, demokratların oldu Mansur Başkan ile beraber çalışacağız mağduriyetleri ortadan kaldıracağız, İstanbul'da bir yiğit çıktı dimdik durdu üzerine ne kadar gelirlerse gelsinler Ekrem Başkan yüreği, zihni ferah yüreği güzel ve adam gibi adam İstanbul'u aldı" diye konuştu.
Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Akara İl Başkan Adnan Keskin, Disiplin Kurulu Üyesi Saniye Barut, CHP Ankara Milletvekilleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:55 Kaynak: İHA

Taşdelen, Çankaya, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışta İpi Göğüsledi Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak 31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:24:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Tarihi Başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]