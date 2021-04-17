Çankaya Belediye Meclisinden Açelya Apartmanına destek kararı - Son Dakika

Çankaya Belediye Meclisinden Açelya Apartmanına destek kararı

17.04.2021 11:24
Çankaya Belediye Meclisinden Açelya Apartmanına destek kararı, System.String[]

Olağanüstü toplanan Çankaya Belediye Meclisi, Açelya Apartmanının yıkımından etkilenen yurttaşlardan, evini tahliye edemeyenlere 25 bin TL, evini tahliye edebilen 10 apartmanın sakinlerine ise 7 bin TL nakit destek vermeyi oy birliğiyle kabul etti.

Olağanüstü toplanan Çankaya Belediye Meclisi, Açelya Apartmanının yıkımından etkilenen yurttaşlardan, evini tahliye edemeyenlere 25 bin TL, evini tahliye edebilen 10 apartmanın sakinlerine ise 7 bin TL nakit destek vermeyi oy birliğiyle kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Belediye Meclisi üyelerine İleri Mahallesinde yaşan olayla ilgili bilgi verdi. Açelya Apartmanı'nın yıkılmasına neden olan inşaatın tehlike arz ettiği ile ilgili bir vatandaşın daha önceden belediyeye başvurduğu yolundaki iddialara açıklık getiren Başkan Taşdelen şunları söyledi:

"Vatandaşın başvurusu daha inşaat ruhsatı alınmadan önce yapılmış. Çankaya Belediyesi olarak bu şikayetlere, şu an bize inşaat ruhsatı anlamında bir başvuru yapılmadı ama başvuru yapıldığında mevzuata uygun şekilde, jeolojik etüdü, deprem yönetmeliği gibi gereken tüm detaylar incelendikten sonra ona göre bir ruhsatlandırma yapılacaktır bilgisini vermişiz ve aynen de öyle yapmışız. 19 Mart'ta ruhsat vermişiz. 19 Mart ile olayın yaşandığı 9 Nisan tarihleri arasında ise belediyemize gelen herhangi bir şikayet olmamış. Şikayet bize olayın vuku bulduğu gün olan 9 Nisan'da gelmiş ve arkadaşlarımız hemen olay yerine giderek faaliyeti durdurmuşlar. Acil olarak Açelya Apartmanı'nın kolon ve kirişlerini inceleyen arkadaşlarımız buralarda bir sorun olmadığını tespit ediyorlar. Zaten olay da diğer inşaatın çalışmaları sırasında istinat duvarının yıkılması nedeniyle yaşanıyor. Faaliyeti durduran arkadaşlarımız işin başında fenni mesulümde yapı denetim elemanını de bulamıyor. Arkadaşlarımız fenni mesul ve yapı denetimi 'işin başına gelin inşaatı durdurduk biz, burada sıkıntı var' diye arayarak çağırıyorlar. Zaten biz kademeli istinat duvarı ile inşaat ruhsatını birlikte veriyoruz. Yapılan inşaatta istinat duvarı yapılmamış. Bütün bunlara rağmen yeni projede biz Açelya Apartmanı adına bir sıkıntı olmaması için binayı 5 metre daha öne çekerek Açelya apartmanından uzaklaştırmışız."

Olaydan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte tüm kurumların koordineli bir biçimde harekete geçtiğini belirten Alper Taşdelen, "Allaha şükür ki can kaybı yaşanmadı ama biz belediye olarak yapmamız gerekenleri yaptık" dedi.

Taşdelen, İlk andan itibaren Çankaya Belediyesinin var gücüyle vatandaşların yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra yapılan oylamada Açelya Apartmanı sakinlerine 25 bin, evini tahliye eden 10 apartmanın sakinlerine de 7 bin lira nakdi yardım yapılması oy birliği ile kabul edildi. - ANKARA

Çankaya Belediye Meclisinden Açelya Apartmanına destek kararı
Çankaya Belediye Meclisinden Açelya Apartmanına destek kararı
Çankaya Belediye Meclisinden Açelya Apartmanına destek kararı
Çankaya Belediye Meclisinden Açelya Apartmanına destek kararı

Alper Taşdelen, Türk Lirası, Çankaya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Meclisinden Açelya Apartmanına destek kararı - Son Dakika


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