Çankırı'da "Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Yaşamı ve Felsefesi" paneli düzenlendi - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından "Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Yaşamı ve Felsefesi" konulu panel düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'ndaki panelin açılışında, Çankırı Karatekin Üniversitesinin toplumun mihenk taşı olan değerlere önem verdiğini söyledi.

Kültür dinamiklerini ayakta tutmak ve desteklemek zorunda olduklarını belirten Çiftçi, "Kültür her şeyden değişir, etkileşimden, teknolojiden değişir, küreselleşen dünyanın revaçta olan bazı hususiyetleri üzerine de değişir. Kendi kültürümüzü en iyi muhafaza etmenin yolu, kültür dinamiklerimizi desteklemek, o kültür dinamiklerini nesillere aktarmak." dedi.

Prof. Dr. Duralı'nın da kültür dinamiklerinden biri olduğuna işaret eden Çiftçi, "Biz üzülüyoruz, çünkü sürekli söylenir 'Gidenlerin yerine yenilerini getiremiyoruz.' diye. Bunlar bizim için değer ama bu, bu tür toplantılarla gidenlerin güzelliklerini, fikirlerini anlatarak yeni değerlere sahip insanlara geleceği inşa etmede görev verilmesiyle mümkün olacaktır. Güzel bir çıkış noktası yakalayacağız inşallah." diye konuştu.

Felsefenin zihniyeti, zihniyet değişimini ifade ettiğini anlatan Çiftçi, felsefeden bahsederken medeniyeti ayakta tutan unsurlardan bahsedildiğini söyledi. Çiftçi, medeniyeti ayakta tutan unsurlar ne üzerine şekillenmişse ülkelerin, devletlerin planlarını, programlarını onun üzerine bina ettiğini kaydetti.

Felsefenin medeniyet için en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten alacağımız en değerli hazine, aynı şekilde işleyip de geleceğe emanet edeceğimiz bir hazine, felsefe. Dünya değişiyor, küreselleşmenin ötesinde bir etkileşim sürecimiz var. Dolayısıyla bu etkileşim sürecinde omuzladığımız medeniyet davasını geleceğe nasıl aktaracağız, hangi boyutlar üzerine geliştireceğiz, hangi boyutlar üzerine dönüştüreceğiz, bizim paradigmamız ne boyutta olacak ya da değişen, gelişen, güçlenen devletler arasında Türkiye'yi ne şekilde ifade edeceğiz. O yüzden ben felsefeyi, felsefe tarihini gerçekten önemsiyorum. Teoman Duralı hocanın yaymış olduğu fikir ışıkları, zihnimizde, gönlümüzde hakikat kıvılcımlarına vesile olacaktır."

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. İlhan Yıldız moderatörlüğünde, Prof. Dr. Şafak Ural ve Prof. Dr. Halil Rahman Açar, Duralı'nın yaşamı ve felsefesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.