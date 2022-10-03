Çankırı haber: Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı - Son Dakika
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Çankırı haber: Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı

03.10.2022 16:23

Çankırı haberi: Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yeni öğrencilerini otogarda karşıladıÇANKIRI Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitede bu yıl eğitim almaya başlayacak olan öğrencileri, otobüs terminalinde karşıladı.

Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı

ÇANKIRI Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitede bu yıl eğitim almaya başlayacak olan öğrencileri, otobüs terminalinde karşıladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yeni akademik yıl başladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de akademik yılın ilk gününde, farklı şehirlerden Çankırı'ya gelen ÇAKÜ'nün yeni öğrencilerini Çankırı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşıladı. İlk kez Çankırı'ya ayak basan öğrencileri karşılayan Çiftçi, başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca, otobüs terminalinde kurulan stantta öğrencilerin ulaşım ve benzeri soruları görevliler tarafından yanıtlandı.

" Şu ana kadar 3 bin 800 öğrencimiz kaydını yaptırdı"

3 bin 800 öğrencinin bu yıl Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne kaydını yaptırdığını belirten Rektör Çiftçi, "Bugün itibari ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemimizi başlatmış bulunuyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden gelen öğrencilerimize ev sahipliği yapacağız. Üniversitemiz, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal kalkınmanın yanında öğrencilerimizi de inovasyon ve girişimcilik noktasında en iyi şekilde yetiştirmenin programlarını yapmış bulunuyor. Bu yıl üniversitemize 4 bin civarında öğrencimizde sınav puanı ile girme hakkı kazandı. Şu ana kadar 3 bin 800 öğrencimiz de kaydını yaptırdı. Üniversitemizin bulunduğu Çankırı, turizm ve tarih potansiyeli önemli bir şehir. Çankırımız havası ile Türkiye'nin en temiz ve en güvenli şehri seçilmiş durumda. Bu yönüyle de öğrencilerimizin rahatlıkla eğitim alabileceği, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirebileceği şehir. Kendilerine çok iyi bir adrese geldiklerini ifade ediyoruz" dedi.

"Öğrencilerimizin barınma sorunu çözülmüş olan bir şehirde bulunuyoruz"

Eğitim kalitesini arttırmak amacıyla altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Çiftçi, "Çankırı Karatekin Üniversitesi, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte en iyi şekilde öğrencilerimizi yetiştirmenin derdi ve gayreti içerisinde. Eğitim ve öğretim altyapımızı en iyi şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Özellikle uygulamalı alanlarda ve laboratuvar alanlarında eğitim alan öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin barınma sorunu çözülmüş olan bir şehirde bulunuyoruz. Öğrencilerimizden tercih yapanların tamamı KYK yurtlarına yerleştirilmiş durumda. Evler ve apartlar gibi farklı barınma ortamları da bulunmakta" diye konuştu.

"Bu yıl 5 ilçemizde de meslek yüksekokul birimlerimizi açtık"

5 meslek yüksekokulunun ilçelerde hizmet vermeye başladığını kaydeden Çiftçi, "Bu yıl 5 ilçemizde de meslek yüksekokul birimlerimizi açtık. Eldivan Meslek Yüksek Okulu mevcut potansiyeli ile eğitime devam etmekte. Şabanözü ilçemizde de yaklaşık 150 öğrencimiz eğitim ve öğretim görülecek şekilde yapılandırma yaptık. Çerkeş Meslek Yüksek Okulumuz da kendi yerinde bu yıl itibari ile eğitim ve öğretime başladı. Ilgaz Meslek Yüksek Okulumuz turizm işletmeciliği ve turizm rehberliği konusunda Türkiye'de tercih yoğunluğu olan bir okulumuz. Ilgaz da turizm potansiyeli ile öğrencilerimize hizmet verecek şekilde yapılandırıldı. Kurşunlu Adalet Meslek Yüksek Okulumuz, yüzde 100 kapasite ile doldu. Bu yıl öğrencilerimizi mezun edebileceğimiz ikinci dönemine başladı. Üniversitemiz hem Çankırı hem de ilçelerine katkı sağlamakta" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ulaşım sorunun da alternatif yolla çözüldüğünü ifade eden Çiftçi, öğrencilerin birçok sosyal faaliyet içerisinde yer alabildiğine dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı haber: Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı - Son Dakika

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