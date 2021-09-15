Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Haliliye ilçesi Atatürk Caddesindeki bir giyim mağazası önünde yaşandı. Mağaza işletmecisi iş yerinin önünde bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C.'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin mağaza önünde bir süre etrafa baktıktan sonra cansız mankeni alarak uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.