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Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı

15.09.2021 19:51

Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Haliliye ilçesi Atatürk Caddesindeki bir giyim mağazası önünde yaşandı. Mağaza işletmecisi iş yerinin önünde bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C.'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin mağaza önünde bir süre etrafa baktıktan sonra cansız mankeni alarak uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı
Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı
Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı
Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı

Bahçelievler, Salih Demir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık... Cansız mankeni böyle çaldı - Son Dakika
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