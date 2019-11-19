Son Dakika Haberleri: Çapa makinesine kapılan yaşlı şahıs ağır yaralandı
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Çapa makinesine kapılan yaşlı şahıs ağır yaralandı

6 saat önce

Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kocagür mahallesi yakınlarında çapa makinesine kapılan yaşlı şahıs ağır yaralandı.

Çapa makinesine kapılan yaşlı şahıs ağır yaralandı, System.String[]

Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kocagür mahallesi yakınlarında çapa makinesine kapılan yaşlı şahıs ağır yaralandı. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay Öğlen saatlerinde ASTİM ile Kocagür Mahallesi arasındaki kanal kenarında bulunan bahçe evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Evinin önünde bulunan bahçeyi çapa makinesi ile işlemek isteyen 66 yaşındaki Halil İbrahim Avşar, henüz bilinmeyen bir nedenle ayaklarını çapa makinesine kaptırdı. Her iki ayağına da çapa makinesinin bıçakları batan yaşlı şahıs devrilen makinenin altında kaldı.


İmdat sesleri üzerine bahçe evine gelen çevredeki vatandaşlar yaşlı şahsa ilkyardım uygulayıp durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri yaşlı şahsı kurtararak hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak her iki ayağında da ciddi kesi olduğu belirtildi. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:22 Kaynak: İHA
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