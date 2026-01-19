Carney: Grönland’ın Geleceği Danimarka ve Grönland’a Ait - Son Dakika
Carney: Grönland’ın Geleceği Danimarka ve Grönland’a Ait

19.01.2026 08:16
Kanada Başbakanı Carney, Grönland'ın geleceğinin yalnızca Grönland ve Danimarka tarafından belirleneceğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Grönland'ın geleceğinin yalnızca Grönland ve Danimarka tarafından belirlenebileceğini belirtti.

Carney, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Ülkesinin egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini savunduğunu vurgulayan Carney, "Grönland'ın geleceği yalnızca Grönland ve Danimarka tarafından belirlenebilir." ifadelerini kullandı.

Carney, Arktik'in güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bunun en etkili şekilde NATO bünyesinde işbirliğiyle sağlanabileceğini aktardı.

Kanada ordusunu güçlendirerek ve yatırımları artırarak Arktik'in güvenliğine katkıda bulunacaklarına değinen Carney, "Bu kritik bölgeyi korumak için müttefiklerimizle işbirliğine devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Carney: Grönland'ın Geleceği Danimarka ve Grönland'a Ait
