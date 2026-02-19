Carrefour'da skandal! Vatandaşa bunu layık gördüler - Son Dakika
Carrefour'da skandal! Vatandaşa bunu layık gördüler

19.02.2026 15:49
Carrefour'dan buğday satın alan bir vatandaş, ürünün son kullanma tarihinin 8 ay geçtiğini ve kurtlandığını fark etti. Skandalı video kaydına alan vatandaş şikayetçi oldu.

Türkiye'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Carrefour, bu kez gıda skandalıyla gündeme geldi. Bir vatandaş, marketten satın aldığı buğdayın son kullanma tarihinin 8 ay geçtiğini ve ürünün kurtlandığını belirterek Şikayet Var'a yazdı.

TARİHİ GEÇMİŞ, KURTLANMIŞ

İddiaya göre vatandaşın satın aldığı buğdayın son kullanma tarihi Haziran 2025 olarak yer alıyor. Ürünü kontrol eden tüketici, ambalajın içindeki buğdayın kurtlandığını fark etti. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, hem ürünün tarihini hem de içerisindeki kurtları görüntüledi.

CARREFOUR'A TEPKİ YAĞDI

Vatandaşlar; tarihi geçmiş ve kurtlanmış ürünün fark etmeden tüketilebileceğini, bu nedenle çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini ve marketin bu konuda dikkatli davranması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, zincir marketteki denetim süreçlerini sorguladı. Carrefour cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CarrefourSA, Güncel, Yaşam, Son Dakika

