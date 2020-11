Market fiyatına paket servis" hizmeti başladı

CarrefourSA, Türkiye'de bir ilke imza atarak pandemi kapsamında alınan yeni önlemler çerçevesinde İstanbul'daki Lezzet Arası restoranlarından market fiyatına et, balık, tavuk ızgara ve köftede paket servis hizmeti sunmaya başladı.

Kararla birlikte Fulya AVM, Bayrampaşa Forum İstanbul, Merter Marmara Forum AVM, Beylikdüzü Marmara Park AVM, Maltepe Park AVM, Ataşehir Metropol AVM, Pendik NeoMarin AVM ve Acıbadem Tepe Nautilus AVM'deki Lezzet Arası restoranları, her gün saat 11.00 - 20.00 arasında carrefoursa.com ve Online Market CarrefourSA üzerinden sipariş almaya başlayarak online restoran modeline geçti.

Market fiyatına restoran hizmeti

CarrefourSA, yeni tedbirler doğrultusunda paket servis sunduğu Lezzet Arası restoranlarında market fiyatına pişirdiği et, balık, tavuk vb. ızgara ürünlerinin yanı sıra garnitür çeşitleri, tatlılar ve salataları restoran hizmeti kalitesiyle hijyenik bir şekilde 40 dakikada yerine ulaştırıyor.

Türkiye'nin en hesaplı online yemek siparişi

Izgara ürünleri, sulu yemek çeşitleri, tatlıları ve salatalarıyla Türkiye'nin en hesaplı online restoranı olan Lezzet Arası'nda Balıklardan Türk Somonu'nun kilosu 39,99 TL, çipuranın kilosu 34,90 TL, Levreğin kilosu 34,90 TL, piliç kanatın kilosu 21,90 TL ve ev tipi köftenin de kilosu 53,90 TL'den satılıyor.

Lezzet Arası restoranları maksimum hijyen anlayışı ile hizmet veriyor

Lezzet Arası restoranlarında gün, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile başlıyor. Tüm üretim ve restoran alanları dezenfekte ediliyor, restoranların havalandırılması, dışarıdan yüzde 100 temiz hava ile gerçekleştiriliyor. Çalışanlar, her gün ateşleri ölçülüp sağlık kontrolünün ardından restorana giriş yapıyor, her çalışan 30 dakikada bir el yıkıyor. Yemek pişirilen ve kullanılan tüm araç ve gereç, her seferinde 85 derece sıcak suyla yıkanıyor. - İSTANBUL