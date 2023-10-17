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Kadın kılığına giren adam, annesinin akbilini kullanırken yakalandı - Son Dakika

Kadın kılığına giren adam, annesinin akbilini kullanırken yakalandı

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:31

Ankara'da bir adam, çarşaf giyip kadın kılığına girerek annesinin akbilini kullanmak istedi. Otobüs şoförünün dikkatini çeken şahsın oyunu kısa sürede ortaya çıktı.

Ankara'da bir adam, otobüste annesinin akbilini kullanabilmek için çarşaf giyip kadın kılığına girdi. Ancak otobüs şoförünün dikkati sayesinde adamın gerçek kimliği ortaya çıktı.

ŞOFÖR UYANIK ÇIKTI

Başkent'te akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Orta yaşlarda bir adam, çarşaf giyip kadın kılığına girerek, otobüste annesinin 65 yaş akbilini kullanmaya kalktı. Şahsın kurnaz planı, şoförün dikkati sayesinde bozuldu. Bu durum, hem yolcular arasında hem de sosyal medyada büyük bir şaşkınlık yarattı.

Ankara, Ego, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın kılığına giren adam, annesinin akbilini kullanırken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın kılığına giren adam, annesinin akbilini kullanırken yakalandı - Son Dakika
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