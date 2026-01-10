Çarşambalı Akademisyenler Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Çarşambalı Akademisyenler Kahvaltıda Buluştu

Çarşambalı Akademisyenler Kahvaltıda Buluştu
10.01.2026 11:31
Çarşambalılar Derneği, OMÜ ve Samsun Üniversitesi akademisyenlerine kahvaltı düzenledi.

Çarşambalılar Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Üniversitesi'nde görev yapan Çarşambalı öğretim üyelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Dernek binasının bulunduğu yerde düzenlenen programa çok sayıda akademisyen katıldı. Programda konuşan Çarşambalılar Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, amaçlarının Samsun'da görev yapan Çarşambalı akademisyenleri tanımak ve muhtemel projeler üzerine fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi. Özdemir, "Dernek olarak yaptığımız faaliyetlerden biri de Samsun'da bulunan Çarşambalı akademisyenleri bir araya getirmektir. Samsun veya Çarşamba özelinde yapılabilecek bir proje konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve tanışmak istedik. Akademisyenlerin birbirleriyle tanışmalarını amaçladık. Akademisyenler haricinde çok fazla kimseyi davet etmedik. Akademisyenleri tanımamız, derneği tanıtmak amacıyla yaptığımız bir etkinliktir" dedi.

Kahvaltı programı, sohbet ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - SAMSUN

