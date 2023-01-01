Çarşı ve mahalle bekçisi, arazide ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çarşı ve mahalle bekçisi, arazide ölü bulundu

01.01.2023 19:34
Çarşı ve mahalle bekçisi, arazide ölü bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Kemal Ö. (31), boş arazide ölü bulundu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Kemal Ö. (31), boş arazide ölü bulundu. Bekçi Kemal Ö.'nün intihar ettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14: 30'da İlçenin Esenyurt Mahallesi TOKİ'ler ile İpekyolu arasında bulunan boş arazide meydana geldi. Boş arazide ceset gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları kimlik tespitinde cesedin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kemal Ö'ye ait olduğu belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili çalışma başlatırken, Kemal Ö.'nün cesedi, otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2023 günü saat: 14.20 sıralarında Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1992 doğumlu ÇMB K.Ö. isimli şahıs Yüksekova Esenyurt Mahallesi TOKİ'ler ile İpek yolu arasında bulunan boş arsada ex olarak bulunmuş, şahsın göğüs ön kısmından bir adet giriş, arka taraftan bir çıkış şeklinde ateşli silah ile ex olduğu, şahsın sağ yanında bir adet tabanca, bir adet kovan, bir fişek olduğu tespit edilmiş konuyla ilgili intihar suç adı ile tahkikata başlanılmıştır."


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Yüksekova'da boş arazide bekçi ölü bulundu Yüksekova'da boş arazide bekçi ölü bulundu ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ, ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ, ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşı ve mahalle bekçisi, arazide ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:44 İmamoğlu ile vatandaş arasındaki konuşma gündem oldu: Hangi teröristten bahsediyorsun?
20:54 Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi açıkladı: Hedef göstermelerin kimseye bir faydası yok
20:16 Yılbaşı gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti
20:16 UEFA'dan Arda Güler tavsiyesi! 2023'te takip edilecek yıldızlar...
19:47 Kendisini ziyarete gelen abisini öldüren üniversiteli genç kız tutuklandı! Cinayetin sebebi de belli oldu
19:00 Süper Lig'in devleri milli yıldız için yarışıyor! Her an imzayı atabilir
17:44 Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti
17:36 İBB'deki terör soruşturması CHP ile DEVA'yı karşı karşıya getirdi
17:34 Yılbaşı eğlencesinde silahlar patladı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu ölümden döndü
16:27 Türkiye'yi sallayan vahşet! Cani katil üç eşini de farklı şekilde öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2023 22:22:51. #1.12#
SON DAKİKA: Çarşı ve mahalle bekçisi, arazide ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement