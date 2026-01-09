Casperlar Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Casperlar Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı

09.01.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonla 96 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Casperarlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 117 şüphelinin yakalanmasına için 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 96 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz aylarda hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın da aralarında bulunduğu 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'kasten öldürme', 'nitelikli yağma', 'silahlı tehdit', 'resmi belgede sahtecilik', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından dava açılmıştı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Devam eden soruşturma kapsamında, söz konusu silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen ve ayrıca Instagram üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen 117 şüpheli tespit edildi.

96 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

117 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde 223 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Casperlar Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:43:30. #7.11#
SON DAKİKA: Casperlar Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.