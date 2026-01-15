Çayır'dan Ekonomi Eleştirisi

"Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın dört bir yanındaki zayıf ülkelere ve birçok devleti sömürgeleştirme iradesi doğrultusunda adeta hepimizin boynuna ayağını ve elini dayamış durumdadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin, önümüzdeki 24 saat içinde İran'ı vurup vurmayacağı yönünde dünya kamuoyu, devletler, yöneticiler, etkili ve etkisiz tüm kesimler bekleyiş içindedir. Böyle bir saldırıya hazırlanılırken, bu coğrafyada bulunan ülkelerde Amerika'nın varlığını şu ya da bu şekilde sorgulayan kim vardır? Venezuela'yı kendi toprağına katacağını söylüyor. 'Grönland zaten bizimdir' diyor. Ardından, 'Venezuela'nın petrolü aslında bizimdi, teknolojimizi kullandılar. Biz onlara petrolü çıkardık, kötü kullandılar. Artık 50 milyon varili kendi üretimimiz haline getireceğiz' ifadelerini kullanıyor. Buna karşılık dünyada tek bir ses dahi yükselmiyor. Amerika'ya teslim olarak, Amerika'nın çıkarlarını gözeterek hareket eden bir Türkiye; Türkiye olamaz, ülkemiz olamaz, bağımsız olamaz."

AK Parti iktidarının çok yorgun olduğunu ve artık Türkiye'yi yönetmemesi gerektiğini söyleyen Çayır, "Çekilip evine gitmek de bu millete bu vatana hizmettir. 'Ben bu işi yapamıyorum, artık kafam almıyor, olup biteni kaçırıyorum, olan bitenin peşinden koşamıyorum' demek de bu ülkeye hizmettir. Artık erken seçim yapın, gereğini millet yapsın" dedi.

"Bu iş bilmezliktir, bu ufuksuzluktur"

İşçi, işveren ve emeklinin zor durumda olduğunu belirten Çayır, şöyle konuştu: