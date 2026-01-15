Çayır'dan Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika
Çayır'dan Ekonomi Eleştirisi

15.01.2026 16:29
Remzi Çayır, enflasyonla mücadeledeki uygulamaların vatandaşları eve hapsettiğini belirtti.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Enflasyonu düşüreceğiz gerekçesiyle gerçeklerle ilgisi olmayan uygulamalarla vatandaşın eli kolu bağlanmış, adeta eve hapsedilmiştir. 'Çarşıya çıkma, alışveriş yapma, bir şey alma' denilmektedir. Zaten vatandaşın alım gücü yoktur, parası yoktur. İşveren, bırakın yeni yatırım yapmayı, yıllar boyunca emek vererek kurduğu ve sürdürdüğü yapıyı devam ettirmekte bile zorlanmaktadır" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına tepki gösteren Çayır, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşüreceğiz gerekçesiyle gerçeklerle ilgisi olmayan uygulamalarla vatandaşın eli kolu bağlanmış, adeta eve hapsedilmiştir. 'Çarşıya çıkma, alışveriş yapma, bir şey alma' denilmektedir. Zaten vatandaşın alım gücü yoktur, parası yoktur. Kredi kartlarına ve kredilere yüklenmiş, onlar da dolmuştur. Birini diğerine aktararak ayakta kalmaya çalışmaktadır. Görmüyor musunuz? İşveren, bırakın yeni yatırım yapmayı, yıllar boyunca emek vererek kurduğu ve sürdürdüğü yapıyı devam ettirmekte bile zorlanmaktadır. Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu iş bilmezliktir, bu ufuksuzluktur. Bu, kabiliyetsizliğin de ötesinde bir durumdur. Emekliler zor durumdadır. Emeklilerin ve dar gelirlilerin aylıklarının ne olacağı konuşulurken, yetkililer hesaplar yaparken toplum gözünü yukarıya dikmiş, 'Cumhurbaşkanımız bakalım ne yapacak' demektedir. Bunlar geri kalmış, köle ruhlu toplumların alışkanlıklarıdır."

"Ana muhalefeti, asli görevine davet ediyoruz"

CHP'yi "uyaran" Çayır, "İlk mitinglerinde daha geniş kitlelere yayılan bir tablo varken, son mitinglerine bakıldığında içe kapanmış, kendi içinde dönüp duran bir yapıya büründüğü görülmektedir. Türkiye'nin temel sorunlarını gündemine almak yerine, iç meselelerle meşgul olan bir ana muhalefet konumuna gerilemiştir. Bu durum, ülke açısından olumlu değildir. Buradan kendilerini uyarıyoruz: Ülkenin meseleleriyle ilgilenin, geniş halk kesimlerinin sorunlarını kendi gündeminiz ve önceliğiniz haline getirin. Bu nedenle ana muhalefeti, asli görevine davet ediyoruz" diye konuştu.

"Milletin geleceği için erken seçim şarttır" diyen Remzi Çayır, "Erken seçim, bu ülkede milletin önüne bir an önce sandığın konmasıyla mümkün olabilir ve bunun için hep birlikte mücadele etmek zorundayız; başka çare yok. Borç borçla ödeniyor, borç ödenmeden devam ediyor. Üretim alanlarını artırmaya, yeni iş ve istihdam fırsatları yaratmaya çalışan yok. Ümitsizlik, gençlerimizin içinde yaygınlaşıyor ve onları evlerine kapanmaya, geleceğe dair karamsarlığa itiyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

