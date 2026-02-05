ÇAYKUR 2025'te Rekor Yaş Çay Aldı - Son Dakika
Ekonomi

ÇAYKUR 2025'te Rekor Yaş Çay Aldı

05.02.2026 14:11
ÇAYKUR, 2025 yılında 823 bin ton yaş çay alarak son 20 yılın ikinci en büyük çayını işledi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Geçen yıl son 20 yılın ikinci en büyük çayını almış olduk. 2022 yılında 860 bin ton yaş çay almıştık, 2025 yılında da 823 bin ton yaş çay aldık. Bu alımlardan 160 bin ton kuru çay üretimi gerçekleştirildi" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize AKTİF Gazeteciler Derneği'ni ziyaret edip, gazetecilerle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alim, 2025 yaş çay sezonu hakkında bilgiler verdi. 2025 yılını rekor alımlarla kapattıklarını ifade eden Genel Müdür Alim, "Geçen yıl son 20 yılın ikinci en büyük çayını almış olduk. 2022 yılında 860 bin ton yaş çay almıştık, 2025 yılında da 823 bin ton yaş çay aldık. Bu alımlardan 160 bin ton kuru çay üretimi gerçekleştirildi. Yılsonu itibarıyla 131 bin 750 ton kuru çay satışı oldu. 2026 yılına 105 bin ton stokla girdik. Ocak ayı içerisinde yaklaşık 10 bin tonluk bir satışımız oldu. İnşallah Mayıs ayı başlangıcında stoklarımızı 50 bin ton seviyelerine düşürmüş olacağız" dedi.

'HASATTA ACELECİ DAVRANIP YARIŞA GİRİYORUZ'

Üreticilerin bahçe bakımı ve hasat hızı konusundaki hatalarına dikkat çeken Alim, "Üretici olarak şu anda ölü dönemde bahçelerde olmamız, bakım yapmamız ve yabancı otları ayıklamamız gerekiyor. Ancak bunları maalesef yapmıyoruz. Çay zamanı gelince 3-5 günde hasadı bitirip satmak için kıyamet koparıyoruz. Sonuçta aceleciyiz, Karadeniz gibi hırçınız. Çay bitince de 'Ben 3 günde, 5 günde bitirdim' diyerek birbirimizle yarışa giriyoruz" ifadelerini kullandı.

'500 CİVARINDA İŞÇİ ALIMI İDEAL OLUR'

Emekli olan personelin yerine yeni istihdam sinyali veren Alim, "Bizim her yıl genelde 600 ile bin civarında emeklimiz olurdu. Geçen sene Ocak ayında 300'e yakın kadrolu çalışanımız emekli oldu. 300-400 civarında da mevsimlik işçinin emeklilik işlemleri Mayıs ayına kadar devam eder. Alım yapılabilir, yapmasak da devam edebiliriz ama bu dönemde 400-500 civarında bir alım olması ideal olur. 2026 yılında da aynı heves ve heyecanla kampanyaya girmek için hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

'ÜRETİCİ KENDİ GELECEĞİNE ZARAR VERİYOR'

Hasatta kolaylık sağladığı için tercih edilen motorlu makinelerin bitkinin ömrünü kısalttığını ifade eden Alim, "Şöyle ilk bakıldığı zaman hani üretici açısından daha rahatlık, bir gün toplayacağı şeyi 1-2 saatte topladığı gibi görünüyor ama uzun zamanda motorlu ki biz motorluların yasak olduğunu hep söylüyoruz, sadece şarjlı olanları kabul ediyoruz. Üretici anlamında bakıldığı zaman çaya vereceği yani ocağa bitkiye vereceği zarar 3-5 yıl sonra kesinlikle anlaşılacak. Çünkü her toplanışta odunsu kısma iniliyor. Belli bir yaş yaprak bölümü yeşillik yeşil bölüm olması gerekirken her geçen gün oduna inilince artık odunlaşıyor. Yani motor bunu da kesiyor ve kesilince kalite, bitkiye zarar verme, üreticinin birkaç yıl sonraki zararları dikkate alınırsa sağlıklı değil. Ama biz teknolojik gelişmelere de açığız. Biz birçok bu motor satan firmalara şeyi söyledik: Alt tabakasını hani bu tıraş makinelerinde olduğu gibi altlık koyun. Bu altlık yükseldikçe tablaya çaya koyduğunuz zaman aşağıya basmayacağı için yukarıdan toplayacak yeşil alan kalacak. Yani bu şekilde yeşil alan bırakılması gerekiyor. İnşallah o motorların yani satıcıların bunu yapmasıyla, kendiliğinden biraz da üreticinin dikkat etmesiyle o kötü toplama veya bitkiye zarar verme, kaliteye zarar verme olayı ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/Rize,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Çaykur, Çay

