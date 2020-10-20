ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ligde "çıkış" arayışında

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, yarın konuk edeceği Çankaya Üniversitesi karşısında galibiyet alarak çıkış yakalamak istiyor.

Kulüp başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son 3 haftasında Nesibe Aydın, Beşiktaş HDI Sigorta ve Fenerbahçe Öznur Kablo'ya mağlup olduklarını anımsattı.

Ceyhun Yıldızoğlu'ndan boşalan başantrenörlük görevine Olcay Orak'ın getirildiğini hatırlatan Adalıoğlu, yeni hocalarının takıma katkı sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Adalıoğlu, yarın sahalarında Çankaya Üniversitesi ile karşılaşacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirterek, "3 hafta üst üste alınan mağlubiyetlerden ders çıkardık. Hafta boyunca sık antrenman programları uyguladık. Eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Telafi edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bu hafta rakibimizi yenip kötü gidişatı durdurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Çankaya Üniversitesi, yarın saat 16.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.