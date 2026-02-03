Çekdar Orhan PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Çekdar Orhan PFDK'ya Sevk Edildi

03.02.2026 23:45
Amed Sportif Kulübü kaptanı Çekdar Orhan, ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Çekdar Orhan, Adana Demirspor karşılaşmasında "ideolojik propaganda yapması" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) yeni kararları açıklandı. Alınan kararlar arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Çekdar Orhan, 1 Şubat günü Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştıkları Adana Demirspor karşılaşmasında "ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Sevk kararına ilişkin PFDK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 01.02.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "ideolojik propaganda yapılması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Çekdar Orhan'nın aynı müsabakadaki "ideolojik propaganda yapması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Söz konusu karşılaşmada Çekdar Orhan'ın attığı gol sonrası türbinlere giderek "saç örme" eylemi gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: ANKA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yerel Haberler, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
