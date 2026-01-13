Çekmeköy Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi törenle hizmete açıldı

Çekmeköy Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışta konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentin "dünyanın sağlık başkenti" olduğunu ve bunun rakamlarla ispatlandığını söyledi.

İstanbul'da 2025'te 207 milyon muayene ve 2 milyon 600 bin ameliyat yapıldığını dile getiren Güner, "2 saniyede bir ameliyat yapılıyor. Sadece şehrinde, bölgesinde değil, tüm Türkiye'den buraya şifa bulmak için gelen insanlar ile yabancılara hizmet veren bir sağlık başkentiyle mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan sağlıkta dönüşüm projesiyle bütün hastaneleri yenilemeye çalıştıklarını belirten Güner, şöyle konuştu:

"Çekmeköy Devlet Hastanesi bunlardan bir tanesi. Tek kişilik, iki kişilik odalarda, buzdolabı, televizyonu olan, otel konforunda mekanlarda hizmet veriyoruz. Bundan 20 sene önce insanlar Çekmeköy'den sağlık hizmeti almak için Ümraniye'ye gitmek zorunda kalıyorlardı. Hele ki işçiyseniz, SSK'lıysanız, Göztepe SSK'ya kadar sağlık hizmeti alabileceğiniz bir yer yoktu. Vatandaşımızın ayağına sadece ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetinde değil, birinci basamakta da 7 dakika yürüme mesafesinde aile sağlığı merkezleri tesis etmiş durumdayız. Tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya, örnek olmaya devam edeceğiz. Bunun ispatını pandemide, depremde yapmış durumdayız."

Güner, nüfusunun yüzde 18'ini çocukların oluşturduğu ilçede hizmete açtıkları Çekmeköy Devlet Hastanesinde çocuk yoğun bakımı ile çocuk polikliniklerinin olduğunu kaydederek, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İlçe Başkanı Fatih Sırmacı ile istişarelerde bulunduktan sonra 15 gün gibi kısa sürede doktorlarla el ele vererek çocuk acil servisini açtıklarını anlattı.

Yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu dile getiren Güner, "Sağlık Bakanlığı, hükümetimiz olarak hizmeti en üst seviyede, en modern şekilde, en akademik seviyede vatandaşımızın ayağına getireceğimizin sözünü veriyor, bu tesisin şifaya vesile olmasını ve başta Gazze olmak üzere tüm dünyada sıkıntı çeken çocukların refaha, barışa ulaşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sağlık alanındaki mücadelemiz yeni yatırımlarımızla devam edecek"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, partisinin Çekmeköy İlçe Başkanı Sırmacı ile yaptıkları aylık toplantı neticesinde ilçede böyle bir ihtiyacın olduğunun belirlenmesi üzerine girişimde bulunduklarını ve İl Sağlık Müdürü Güner'in gayretiyle bu hizmetin ilçedeki vatandaşlarla buluşmasının çok önemli olduğunu söyledi.

İstanbul'un 39 ilçesinde ve 961 mahallesinde yaşayan herkesin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Özdemir, Sağlık Bakanlığının tüm kadrosuyla vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştığını belirterek, Bakan Kemal Memişoğlu'na kentte yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Güner'in de kentte sağlık alanındaki hizmetini en üst seviyeye götürme gayretiyle mücadele ettiğini kaydeden Özdemir, "Sağlık alanındaki mücadelemiz inşallah yeni yapılan hastanelerimizle, yeni yatırımlarımızla İstanbul'umuzda devam edecek." dedi.

Özdemir, 2002'deki Türkiye'ye bakıldığında, 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde yapılanların sayısının 2-2,5 katı hizmetin hem kente hem de ülkeye kazandırıldığını vurgulayarak, "Yapılan hizmetlerin daha da ileriye götürülmesi adına var gücümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalarımızı inşallah vatandaşımızın ihtiyaçlarının tam anlamıyla giderilmesini hedefleyerek yapma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastanenin Çocuk Acil Servisinin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Yaprak, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.