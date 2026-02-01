Çelik: Suriye'ye Yardım Koridorları Açık

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de yaşananlar hakkında "Belli çevreler Suriye'nin birliği, bütünlüğü değil de işgalci terör aktivitelerine destek veren çevreler 'oraya yeterince insani yardım gitmiyor, engelleniyor' diyor. Türkiye Devleti ile Suriye Devleti arasında açılmış koridorlardan iş birliği içerisinde bu yardımlar götürülüyor. Yardım etmek isteyenler için yol bellidir. Bu yardımlar açılan insani koridorlardan Türkiye ile Suriye arasındaki mutabakat çerçevesinde rahatlıkla götürülebilir. Oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden insanlar için rahmet diledi ve AK Parti teşkilatlarının deprem bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geleceğini, şehitlikleri ve yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret edeceklerini söyledi. Hatay'da düzenlenen törende 455 bininci konutun teslim edildiğini söyleyen Çelik, "Yapılamaz denilen işler yapıldı. Türkiye'nin diz çökmeyeceği, millet olarak her şeyin üstesinden geleceğimiz görüldü" diye konuştu.

"Gazze soykırımı karşısında sessiz kalınması, çifte standartların sembolü olmuştur"

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de yaşananlar ve İran'daki gelişmelerin küresel ölçekte büyük bir belirsizlik yarattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinin bu küresel şoklar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını gösterdiğini savunan Çelik, "Bu çerçevede Davos toplantısında yapılan konuşmalarda Kanada Başbakanının yaptığı konuşma gündem oldu. Yeni bir döneme geçileceğinden bahsetti herkes. Bu süreçle ilgili herkesin kafasında sorular var. Küresel düzenin eski manada tanımlanmayacağı yepyeni adımlar atılması gerektiği söylendi. Bilinen çifte standartlarına, iki yüzlülüklerine dikkat çekildi" dedi.

Gazze'de yaşananlara işaret eden Çelik, "Gazze soykırımı karşısında sessiz kalınması, çifte standartların sembolü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü bu iki yüzlülüğe dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanı terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor"

Suriye'ye değinen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllara dayanan ilkeli bir tutum sergilediğini söyleyerek, "Terörsüz Türkiye ve bölge" vurgusunun bölge barışı açısından hayati olduğunu belirtti. Türkiye'nin "Tek Suriye, tek ordu" ilkesini savunduğunu kaydeden Çelik, Suriye'nin tüm Suriyeliler tarafından birlikte yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, "Suriye yönetimi dünyanın bütün devletleri tarafından meşru kabul edilen yönetim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye iftira atarak, 'HTŞ'yi destekliyorlar' denerek bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Sahada çatışmanın olmaması, kan dökülmemesi her zaman istenen yoldur. Esad kaçarken Esad ile görüşülmeli diyen zihniyet Cumhurbaşkanımızın iradesini çatışmadan yanaymış gibi 'Türkiye barıştan yana olmalı' şeklinde kampanya yönetiyor. CHP Genel Başkanı meşru hükümet kabul edilen yönetime örgüt muamelesi yaparken terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor" diye konuştu.

CHP'yi eleştiren Çelik, CHP Genel Başkanı'nın Suriye'de meşru yönetimi hedef alan açıklamalar yaptığını ileri sürerek, Türkiye'nin Şam yönetimiyle iş birliği içinde insani yardımları ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi. Yardım koridorlarının açık olduğunu vurgulayan Çelik, "Belli çevreler Suriye'nin birliği, bütünlüğü değil de işgalci terör aktivitelerine destek veren çevreler 'oraya yeterince insani yardım gitmiyor, engelleniyor' diyor. Türkiye Devleti ile Suriye Devleti arasında açılmış koridorlardan iş birliği içerisinde bu yardımlar götürülüyor. Yardım etmek isteyenler için yol bellidir. Bu yardımlar açılan insani koridorlardan Türkiye ile Suriye arasındaki mutabakat çerçevesinde rahatlıkla götürülebilir. Oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye güvenilir bir arabulucu, barış yapıcısı olarak doğru bir adrestir"

İran'la ilgili gelişmelere de değinen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi yürüttüğünü belirterek, askeri saldırıların ve dış müdahalelerin daha büyük felaketlere yol açacağını kaydetti. Çelik, şöyle konuştu:

"Bütün dünya doğumuzda İran ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesi dahil yoğun diplomasi yürüttüğünü, ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü herkes biliyor. Etrafımızda yeterince çatışma var. Dış müdahalelerle askeri saldırılarla herhangi bir şekilde ülkenin liderlerinin hedef alınması, kurumlarının hedef alınması çok daha büyük facialara yol açacaktır. Müzakere yoluyla çözülmesi mümkündür. Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk iradesi dimdik ayaktadır. Türkiye güvenilir bir arabulucu, barış yapıcısı olarak doğru bir adrestir."