Çelik'ten Nefret Söylemine Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan nefret söylemine karşı açıklamalarda bulunan siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederek, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan nefret söylemine karşı, farklı siyasi partilerin temsilcilerinin çok değerli açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Çelik, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir." ifadesini kullandı.