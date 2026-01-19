Çelik'ten Suriye Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "SDG/ PKK'nın 'terörsüz bölge' hedefine suikast ve 'terörsüz Türkiye' hedefini akamete uğratma girişimi, Suriye yönetiminin terörle mücadele operasyonlarıyla engellenmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayınlanan kararname ile Suriye'deki Kürtlerin haklarının teminat altına alınmasının önemine vurgu yapan Çelik, "Esad yönetimi tarafından yıllar boyunca temel haklarından yoksun bırakılmış Kürt kardeşlerimizin hukuk temelinde elde ettiği kazanımlar sevindiricidir. Cumhurbaşkanı Şara'nın yayınladığı kararnamede; 'Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir ve kültürel ve dilsel kimlikleri, çeşitli ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır' maddesi, Suriyeli Kürt kardeşlerimize dönük Baas rejimi dönemindeki tüm ret ve inkar politikalarının bitirildiğinin açık ifadesidir. Bu adım Suriye'deki tüm etnik ve mezhebi gruplara dönük aynı yaklaşımın üretileceğinin de kanıtıdır. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu zamanlardan itibaren, Esad rejiminin henüz katliamlara başlamadığı dönemlerde, Esad'la yaptığı görüşmelerde Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin haklarını da ısrarlı şekilde gündeme getirdiğini tekrar hatırlatalım" ifadelerini kullandı.

SDG'nin 'devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu' gibi hareket etmeyi hedeflemesinin kötülük üretmek isteyen odaklar tarafından kendisine verilen bir görev olduğunu ifade eden Çelik, "Bu Suriye gerçeklerine ve 'tek Suriye ve tek ordu' ilkesine aykırıdır. Defalarca söylediğimiz gibi 'devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu olmaz.' Bir ülkede 'iki devlet ve iki ordunun' varlığı herkese kötülük getirecek bir iç savaştır. Terör örgütlerinin 'paralel devletçik' ve 'paralel ordu' gibi hareket etmesi ise kötülük üretmeye çalışan odakların aparatı olduklarının delilidir. Bundan Kürt, Arap ve Türkmen fayda elde etmez, kimin fayda elde edeceği de malumdur" ifadelerine yer verdi.

"SDG/PKK'nın 'terörsüz bölge' ve 'terörsüz Türkiye' hedefini akamete uğratma girişimi Suriye yönetiminin operasyonlarıyla engellenmiştir"

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçlerinin iç içe olduğunu ve birbirinden ayrılmayan süreçler olduğunu kaydeden Çelik, "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi ve tüm Suriye'yi hedef alan kötülük projesinin aleti olmuştur. Böylece 'terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefimize de sabotaj düzenlemiştir. SDG/PKK'nın 'terörsüz bölge' hedefine suikast ve 'terörsüz Türkiye' hedefini akamete uğratma girişimi, Suriye yönetiminin terörle mücadele operasyonlarıyla engellenmiştir. SDG'nin 'terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' ilkemizi hedef alan 'darbe girişimi' durdurulmuştur. SDG'nin aleti olduğu 'darbe mekanizması' işlevsiz kalmıştır. Terör örgütleri hiçbir etnik ya da dini grubun temsilcisi olamaz. Terör örgütlerinin işgalciliğini 'kazanım' olarak tanımlayanlar, Kürt kardeşlerimize ve tüm Suriye'ye yıkım getirmek isteyen habis siyasi projelerin destekçisi durumuna düşmektedir. 'Terörsüz Türkiye'ye destek verdiğini söyleyip 'terörsüz bölge'ye karşı çıkmak ağır bir siyasi çelişkidir. Esas olan, kapsayıcı bir toplumsal, siyasal ve anayasal modelle Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizle, tüm din ve mezhep mensuplarının bir ve bütün Suriye'nin eşit ve onurlu unsurları olmalarıdır" açıklamasında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın Suriye'nin birliği için önemli bir zemin olacağını belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, Suriye'nin iç bütünleşmesine dönük net bir beyandır. Aynı zamanda 'terörsüz bölge' yaklaşımımız için desteklediğimiz doğru bir adımdır. Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz için gerçek 'kazanım,' 10 Mart Mutabakatı ile başlayan, hakları garanti alan kararname ile devam eden ve son olarak anlaşma ile çerçevelenen yol haritasıdır. Suriye'de her türlü sabotaja karşı sağduyulu davranılması, birlik ve bütünlük sağlanması ve terörün ortadan kalkması için atılan her adım kıymetlidir. Bunun, terörle mücadelede tavizsiz olunması gerektiği ilkesiyle beraber ele alınması gerektiği açıktır. Cumhurbaşkanımızın komşumuz olan ve yakın bölgemizdeki halklara dönük 'kardeşlik siyaseti' kararlılıkla sürmektedir. Kardeş ülkelerdeki halkların terör ve emperyalist vesayetlerden arınmış onurlu, huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yıllar içinde sabır, dirayet ve emekle ürettiği bu stratejinin kardeş ülkelerin 'egemenliklerine saygı' temelinde, herkes için doğru sonuçlar ürettiğini görmeye devam ediyoruz." - ANKARA