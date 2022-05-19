Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme - Son Dakika
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Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme

19.05.2022 12:20

Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme Gazainetep'te düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'nde sahne alan pop sanatçısı Cem Belevi, kendisi hakkında iblis ve çeyrek popçu yakıştırmaları yapan İrem Derici'ye "yaramızda kalsın" şarkısı ile göndermede bulundu.

Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme

GAZİANTEP - Gazainetep'te düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'nde sahne alan pop sanatçısı Cem Belevi, kendisi hakkında iblis ve çeyrek popçu yakıştırmaları yapan İrem Derici'ye "yaramızda kalsın" şarkısı ile göndermede bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'nin ilk akşamında sahne alan Cem Belevi, konserde ise olaylı bir şekilde ayrıldıkları İrem Derici'ye söylediği şarkı ile göndermede bulundu.

Konserde seyircileri kimi zaman duygulandıran kimi zaman ise coşturan Cem Belevi, "Yaramızda kalsın" şarkısı ile de kendisi hakkında iblis ve çeyrek popçu yakıştırması yapan İrem Derici'ye cevap verdi. Belevi şarkı öncesinde yaptığı kısa konuşmada ise, 'Biraz içimize attıklarımıza da söyleyelim. Yaramızda sakladıklarımıza söyleyelim. yaramızda kalsın diyelim mesela" şeklinde konuştu.

Şarkıyı seyircilerle birlikte söyleyen Belevi'ye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından günün anısına çiçek verildi.

Beleiv'den Ozan Doğulu'ya sürpriz

Popçu, konserin son bölümünde ise kendisinden sonra sahne alan DJ. Ozan Doğulu'ya sürpriz yaptı. Ozan Doğulu ile de bir süre şarkı söyleyen Belevi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahinve ekibine teşekkür ederek, sahneyi Ozan Doğulu'ya bıraktı.

Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme
Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme
Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme
Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme

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Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den 'Yaramızda kalsın' mesajı Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den 'Yaramızda kalsın' mesajı
Kaynak: İHA

İrem Derici, Cem Belevi, gençlik, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Belevi'den ayrıldığı İrem Derici'ye gönderme - Son Dakika


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